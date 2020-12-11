Когда нужен контрактный двигатель Chevrolet?

Немного о том что такое гидроудар двигателя авто

Итак, что собой представляет гидроудар двигателя? Название говорит само за себя: гидро – вода, следовательно, удар непосредственно связан с водой. Если она проникает в камеры сгорания двигателя, то он выходит из строя. Попадание воды возможно несколькими способами: в дождливую погоду, проезжая по большим лужам на высокой скорости, вода, прямо скажем, залетает в воздушный фильтр, откуда и попадает в камеры, еще – если воды очень много, что приходится буквально плыть, а не ехать, тут же все понятно. Также вас может заинтересовать контрактный двигатель на Шевроле, подробнее на сайте по ссылке https://dostzap.ru/catalog/dvigateli/chevrolet/.

Вода – жидкость, которая не сжимается, в отличие от топлива или воздуха. Попадая в поршень, она провоцирует своеобразный удар – поршень, поднимаясь, упирается в несжимаемую воду, от чего возрастает давление во много раз. Однако, целью двигателя является завершить начатый цикл и уже с силой пытается довести поршень вверх до конца. Получается, что тот цилиндр, где находится вода, резко останавливается, благодаря этой самой воде, упираясь в нее. Так и получается гидроудар, как следствие – многочисленные неприятности: гнутся шатуны, ломаются поршни, и даже возможен разрыв блока двигателя.

Как предотвратить гидроудар?

Не следует ездить на большой скорости лужам, пусть даже не глубоким, и не стоит лезть в очень глубокую лужу, мало ли какие там будут ямы, вы просто утонете, вода сама залезет в воздушный фильтр.

Если дороги превратились в озеро, то лучше вообще не выезжать в этот день на улицу, но если все-таки нужно и пришлось ехать, то не стоит летать и, проезжая глубокие лужи – будьте аккуратней, проезжайте их очень медленно, или вообще объезжайте их.

Что делать при гидроударе?

Если после того, как вы проехали глубокую лужу, машина заглохла – не стоит сразу же заводить ее, это и есть первый позывной гидроудара. Необходимо выкрутить все свечи и разобрать кожух воздушного фильтра. В обычной ситуации фильтр должен быть сухой, если же нет — то это плохой знак. После выкрученных свечей пробуем покрутить двигатель. Большая часть воды, если все-таки она там есть, выйдет через отверстия для свечей. Обратно закручивать свечи нельзя. Вызывайте эвакуатор и на СТО, где просушат все и вся.

Ремонт двигателя

Половина беды – если только лишь погнуло шатуны. Требуется замена поршнево-шатунной группы, что, кстати, стоит недешево. Но, если же разорвало блок двигателя, то необходим новый блок, а также поршни, шатуны – это уже стоит очень недешево. В таком случае дешевле выйдет купить контрактный двигатель. Если же ремонтировать самому, то нужно быть мастером на все руки по двигателям.

Вывод

Обезопасить себя от гидроудара можно, просто не выезжая никуда в очень дождливую погоду, или только если аккуратно. Иначе, последствия могут быть очень плачевными, и потратиться придется очень и очень.