Комплексный ремонт АКПП для автомобиля Шевроле

Когда нужно ремонтировать АКПП в автомобилях Chevrolet

Автомобили бренда Chevrolet – недорогой, функциональный и экономичный транспорт. Доступны модели как с механическими, так и с автоматическими трансмиссиями. Выбор АКПП отличается максимальной устойчивостью к повреждениям и изнашиванию деталей. При этом ресурс сохраняется до 400 тысяч км, если проводится регулярное обслуживание и замена поврежденных элементов

В России ремонт автоматических коробок требуется чаще, так как качественное дорожное полотно не встречается повсеместно. Особенно сильно страдает трансмиссия во внедорожниках, ведь их чаще используют в поездках по бездорожью.

Среди частых неисправностей АКПП Шевроле можно назвать:

поломка датчика селектора;

неисправность в электронной системе управления;

повреждение поршня;

сбой индикатора Hold.

Часто преждевременное изнашивание элементов трансмиссии появляется из-за агрессивной манеры езды. В такой ситуации ресурс детали составляет не более 30000–40000 км пробега.