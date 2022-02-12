Комплексный ремонт АКПП для автомобиля Шевроле

Когда нужно ремонтировать АКПП в автомобилях Chevrolet
Автомобили бренда Chevrolet – недорогой, функциональный и экономичный транспорт. Доступны модели как с механическими, так и с автоматическими трансмиссиями. Выбор АКПП отличается максимальной устойчивостью к повреждениям и изнашиванию деталей. При этом ресурс сохраняется до 400 тысяч км, если проводится регулярное обслуживание и замена поврежденных элементов
В России ремонт автоматических коробок требуется чаще, так как качественное дорожное полотно не встречается повсеместно. Особенно сильно страдает трансмиссия во внедорожниках, ведь их чаще используют в поездках по бездорожью.
Среди частых неисправностей АКПП Шевроле можно назвать:
- поломка датчика селектора;
- неисправность в электронной системе управления;
- повреждение поршня;
- сбой индикатора Hold.
Часто преждевременное изнашивание элементов трансмиссии появляется из-за агрессивной манеры езды. В такой ситуации ресурс детали составляет не более 30000–40000 км пробега.