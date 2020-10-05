Кому стоит купить подсолнухи в букете?

Поля, где растут подсолнухи, встречаются в нашей стране повсеместно. Из этого растения добывают всем нам известное подсолнечное масло, которое используют в кулинарной промышленности, а также в медицине, для выработки олифы и в мыловарении. А также, вот, например, подсолнухи сегодня популярны в композиции цветочных букетов.

Из стеблей подсолнечника делается зола, которая служит отличным удобрением. И желтых лепестков подсолнечника делают лекарства. Сердцевина этого растения может быть использована для изготовления бумаги и искусственного шелка. Переработанные семена подсолнечника служат кормом для сельскохозяйственных животных, так как в них содержатся множество питательных и полезных веществ: белки, жиры, углеводы и др. Подсолнечники также выращивают для привлечения медоносных пчел и на силос. А когда-то люди не знали, насколько полезным и нужным в хозяйстве является растение подсолнечник. Испанцы завезли его в 14 веке в Европу из Северной Америки. Подсолнечник стали выращивать только для красоты или для того, чтобы грызть семечки. Сначала его стали называть американской хризантемой или мексиканским золотым цветком. Но затем корнем слова стало "солнце" у всех европейских народов. И только спустя несколько столетий было обнаружено, что из него можно добывать подсолнечное масло и использовать в производстве. Красота этого цветка вдохновляла многих поэтов и художников. Во всем мире картина Ван Гога, где изображен подсолнух, считается шедевром. В 18 столетии данный цветок был завезен из Европы в Россию. Особой популярностью подсолнух пользовался на Украине и на юге России. Другие области предпочитали выращивать колос пшеницы, но затем также начали засаживать поля подсолнечником. Однажды мир узнал, насколько ценным является это растение.

Один крестьянин, который жил под Воронежем, обнаружил, что из него можно добывать отличное масло. Он засеял все поле подсолнечником, соорудил маслобойку и стал выжимать масло. Впоследствии около Воронежа стали как грибы расти маслобойные заводы. С это время поля Украины, Саратова и Кубани заколосились солнечными цветами, которые стали поставлять семена подсолнечника от производителя, чтобы добывать подсолнечное масло. В Европе тоже стали делать из него масло и он перестал быть лишь декоративным растением. Но в нашей стране это растение пользуется большей популярностью. Этой культурой занято несколько миллионов гектаров земли, откуда берется сырье для его реализации.