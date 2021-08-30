Концентратор кислорода – медицинское оборудование европейского качества

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Кислородные концентраторы – это устройства, которые значительно улучшают качество жизни пациентов, страдающих различными заболеваниями дыхательной системы. Их задача – обеспечить организм достаточным количеством очищенного O2, если он не в состоянии сделать это самостоятельно. Учитывая их важную роль, стоит выбрать устройство, которое будет не только действенным, но и действенным.

На рынке доступны различные типы концентраторов кислорода, в том числе:

мобильные — переносные концентраторы кислорода;

стационарные.

Кислородные концентраторы – это специализированные медицинские устройства, которые помогают доставить в организм кислород в более высоких концентрациях. Оборудование этого типа полезно в первую очередь при заболеваниях легких, а также заболеваниях, связанных с дыхательной недостаточностью.

Использование концентраторов кислорода обеспечивает более легкое и свободное дыхание, а также улучшает объем легких и параметры крови, например, насыщение крови кислородом. Кислородная терапия может успешно применяться при заболеваниях органов дыхания, а именно:

нарушение дыхания;

одышка и поверхностное дыхание;

хроническая обструктивная болезнь легких;

бронхиальная астма;

муковисцидоз;

рак легких;

бронхолегочная дисплазия;

легочный фиброз.

Кислородные концентраторы для домашнего и больничного использования могут быть изначально настроены на более высокие значения, чтобы человек, получающий кислородную терапию, быстро почувствовал облегчение. Затем подачу кислорода можно уменьшить до уровня, при котором насыщение сохраняется около 94%.

При планировании кислородной терапии также можно выбрать полностью безопасные стационарные концентраторы кислорода, которые широко используются в медицинских учреждениях.