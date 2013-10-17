Конструкционные и эксплуатационные преимущества ГБО 4 поколения

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Предлагаем купить комплекты ГБО 4 поколения lpg-gas.com.ua в интернет-магазине «LPG-GAS». Перед самой установкой газового оборудования на авто, бесплатно проводится компьютерная диагностика двигателя. Это дает возможность оценить работу двигателя перед установкой ГБО. И конечно, каждый автомобиль проходит тест на газоанализаторе.

На сегодняшний день рынок полон различными системами газового оборудования. Это и отличные системы распределенного впрыска газа, существует и откровенный хлам, есть разработки России, есть и «солянка» — это когда всего понадергали из различных систем, но не самого лучшего, а дешевого! И каждый будет уверять, что именно данная система — предел вашего мечтания!

А, с позиции установщика, безусловно все равно, какую именно систему ГБО монтировать и настраивать, но не без разницы, какую обслуживать в течении 3-х лет по гарантии. Для реальной оценки качества оборудования требуется время и статистика. У нашей компании есть статистика, и все гарантийные обязательства перед нашими клиентами (3 года 120 т/км пробега или 2 года 80 т/км пробега). Нам будет не выгодно поставить некачественное оборудование – это значит, бесплатно заменять комплектующие и главное — тратить время экономически не выгодно.

Многие, уже точно для себя решив установить ГБО, не могут понять, а какое именно?! А ведь деньги влаживаются немаленькие! И много случаев (найдите и почитайте форумы в интернете) когда эти денежные средства можно считать выброшенными на ветер, или вообще автомобиль на не едет, или едет, но плохо.

Поставив ГБО 4-го поколения производителя AEB Alternative Fuel Electronics, мы дадим вам месяц на тест оборудования, в период которого можно без объяснения отказаться от установки газового оборудования, то есть система полностью демонтируется, а финансы возвращаются . Другими словами все риски — мы возьмем на себя. Вы же рискуете только потерянным временем.

Наша компания устанавливает газовое оборудование AEB(распределенный или же фазированный впрыск газа, производителя AEB и других), а так же проводим ремонт газового оборудования.