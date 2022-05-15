Корпоративное и деловое мероприятие

Как сделать незабываемым 23 февраля для своих мужчин-коллег

Приближается мужской праздник — 23 февраля, День защитника отечества и вся прекрасная половина человечества начинает ломать голову, как же провести этот праздник, чтоб сделать приятное своему «защитнику» и чтобы этот день не был обыденным. Но, так как большую часть времени мы проводим на работе и если у Вас есть коллеги -мужчины, то надо задуматься, как же вы будете их поздравлять?

Что такое тимбилдинг. Объясняем простыми словами? Тимбилдинг (англ. team building — «строительство команды») — корпоративное мероприятие, направленное на сплочение коллектива. Как правило, оно основано на командных играх и психологических тренингах, обучающих коллектив совместной работе для достижения общей цели.

Делаем 23 февраля незабываемым

Для начала, чтобы решить, как Вы будете проводить корпоратив, Вам необходимо решить в каком коллективе Вы будете его отмечать. Если коллектив большой, то необходимо организовать проведение различных игр и конкурсов, чтоб никто не скучал. Конкурсы надо подбирать такие, чтобы сильный пол мог показать свою силу, мужественность, смекалку и было всем интересно.

Можно включить следующие конкурсы: Разделить мужчин на две команды и выдать им пакеты с заданиями, задания должны быть разнообразными: например собрать небольшой пазл, какие-нибудь физические упражнения, например, кто больше подтянется в команде, и также какой-нибудь интеллектуальный конкурс, например разгадать придуманный Вами шифр, в котором вы напишите поздравления к празднику. Можно посоревноваться и поиграть в какую-нибудь компьютерную игру, например гонки или танчики — мужчины будут в восторге.

Немаловажно и украшение помещения, в котором Вы планируете отмечать праздник. Украсьте зал атрибутами военной тематики, воздушными шариками, плакатами. Можно сделать стенгазету, в которой написать несколько приятных слов про каждого коллегу, а также написать поздравления к празднику.

Не забывайте и про праздничный стол. На столе должны быть вкусные сытные салаты, различные мясные блюда, оригинальные острые закуски, не забывайте и про спиртное.

Устроите свои мужчинам незабываемый праздник, ведь не за горами 8 марта!!!