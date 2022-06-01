Фитинги и краны ПВХ для бассейнов служат для создания гидравлической трассы системы обработки воды бассейна, а также для обвязки аттракционов. Особенностью и преимуществом применения фитингов ПВХ является простое и надежное соединение при помощи специального клея. Это позволяет выполнять работы на объекте без электрификации и прочих особых условий, что часто встречается на этапе до бетонирования чаши. Краны ПВХ для бассейнов предназначены для работы в агрессивной среде, комплектуются герметизирующими вставками, не подверженными коррозии.

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Современные бассейны оснащают закладными элементами, которые способны успешно противостоять негативному воздействию ультрафиолетовых лучей и химических реагентов.

Шестиходовой кран для бассейна обладает следующими характеристиками:

выполнен из прочного материала;

устойчив к ультрафиолетовому излучению ABS;

успешно противостоит агрессивным воздействиям химреагентов.

Конструкция крана может сопровождаться боковым подключением.

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Противоток – специальный механизм, который образует в неподвижной воде, которая находится в ограниченном пространстве, мощный поток. Данное устройство на вид чем-то напоминает насос, который работает от сети электроснабжения. В ходе работы он начинает втягивать воду из чаши, а после с большим усилием происходит процесс выталкивания ее обратно.

Таким образом происходит движение воды, создающее эффект течения. Для детей может быть увлекательной игра со струями, в процессе они могут научиться плавать. А для кого-то это может стать в качестве бонуса отличным гидромассажером и возможностью похудеть, проводя занятия спортом на дому.

Многие не знают, в чем может быть польза и вред противотока в бассейне. Полезные свойства противотока заключаются в том, что сильнейший поток воды действует расслабляюще, увеличивает эластичность мышц, улучшает тонус кожи и циркуляцию крови. Вред противоток в бассейне может принести либо при неправильной эксплуатации, либо при обострении хронических болезней, при которых как таково не стоит осуществлять какую-либо нагрузку на организм. Поэтому правильным будет сказать, что противоток в бассейне при верной эксплуатации несет исключительно пользу.