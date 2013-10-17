Красота и уют на кухне важны для каждой хозяйки. Ремонт кухонной мебели

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Кухня — это необходимая часть любого жилого помещения, и над ее расположением задумывается любой человек, который собирается делать крупный ремонт и перепланировку. Если в вашем доме или квартире не очень много места, и вы ограничены в пространстве, то хорошо продуманный дизайн угловой кухни, будет в самый раз. В идеале, дизайн — это дело рук профессионалов, но это достаточно дорогое удовольствие и не каждый это себе может позволить. Но, не стоит отчаиваться, имея желание и необходимые знания, вы вполне сможете спроектировать дизайн угловой кухни самостоятельно. В этой статье будут приведены основные рекомендации, которые помогут вам в планировке угловой кухни. Если с вашей кухонной мебелью случилось что-то, то заказать выгодный ремонт мебели вы можете на сайте.

Основное требование для дизайна угловой кухни — это эргономичность и экономия пространства. Наиболее оптимальное расположение элементов это — холодильник, сама рабочая поверхность, мойка, продолжение рабочей поверхности и плита, замыкающая данное “созвездие”. Кухонная мебель должна располагаться в основном вдоль стен — так вы сэкономите драгоценное пространство. Форма помещения не влияет на расстановку элементов вдоль стен, они прекрасно смотрятся как в квадратной, так и в прямоугольной комнате. Данная планировка будет особенно уместна, если имеется неудобное расположение окна — мойка или плита устанавливается прямо у окна, а мебель — у стен вокруг. Уместно будет замыкание данного расположения барной стойкой.

Если вам позволяет пространство, то мойку или плиту вы можете расположить в середине комнаты. В дизайне угловой кухни хорошо будет смотреться обеденный стол, тогда комната разделится на две зоны: зона приготовления пищи и обеденная зона.

Для визуального увеличения пространства, откажитесь от больших навесных шкафов, в пользу небольших шкафчиков и полочек. Так же будет смотреться разница цвета и тонов, например если верхняя гарнитура будет отличаться цветом от нижней — это визуально расширит пространство.

Нежелательно использовать много красного или черного цветов в небольшом помещении — это негативно скажется на восприятии пространства. Больше всего для дизайна угловой кухни подходят светлые тона. Если верхняя гарнитура будет выполнена в светлых оттенках, а нижняя будет выполнена в ярких цветах — это будет хорошим и неординарным решением. Если верхние шкафчики будут со стеклянными дверцами — это так же добавит визуального пространства на кухне.

Лучше всего в дизайне угловой кухни будет смотреться точечное освещение, которое может быть вмонтировано в дно верхних шкафчиков. Плюс такого освещения — это хорошее освещение рабочего пространства.