Кредит под залог квартиры — это пожалуй самый выгодный вариант получение кредита. Сейчас взять кредит под залог квартиры может любой человек, который имеет постоянное место работы. К кандидатам предъявляют гораздо меньшие требования, ведь если заемщик не сумеет выплатить кредит банк ничего не потеряет.

Если у клиента желающего получить кредит и он уверен в том, что сумеет его выплатить, то это самый лучший способ. Если заемщик выберет именно такой способ кредитования, то он может рассчитывать на наиболее низкую процентную ставку, а также значительную сумму денежных средств и больший срок займа.

Заемщику, который собирается брать кредит подобным способом следует учесть возможные не запланированные затраты. Это может быть оплата за услугу страхования имущества, как правило это требуется при таком способе кредитовании. А так же может понадобится оценка имущества, которую производит специальная комиссия. Оплачивать комиссию будет так же заемщик. Рекомендуем вам оформить кредит под залог квартиры и дома в Астане у компании МиГ Кредит Астана тут https://migcredit.kz/page/realty.

Популярность микрокредитов на короткий срок постоянно растет. Это связано с такими факторами:

Людям не хватает денег прожить до зарплаты;

Возникают срочные непредвиденные расходы;

Банковское кредитование занимает много времени, бумажной волокиты и не дает гарантий на одобрение;

Требования в МФО к заёмщикам минимальны, а шансы на положительный ответ получить кредит под низкий процент, напротив, высоки.

Именно поэтому, когда речь идёт о потребительской ссуде, казахам проще взять микрозайм срочно в организациях небанковского сектора. В отличие от традиционных банков МФО предлагают:

Небольшой размер займов на короткий период;

Минимальный пакет документов;

Без залога, поручителей;

Не нужно официально подтверждать свои доходы, предоставлять справки с работы;

Обратиться могут практически все, даже люди с испорченной кредитной историей и открытыми просрочками.

Какие организации выдают микрозаймы

Получить средства сегодня можно в различных микрофинансовых организациях, которых по стране насчитывают около 800. Как из такого множества понять, где лучше всего взять микрозайм в migcredit.kz — разберемся вместе.

Со стороны можно не заметить особых отличий в работе разных микрокредитных компаний, однако это не так. Они отличаются по таким критериям:

Максимально допустимая сумма;

Сроки кредитования;

Процентная ставка;

Список документов для заявки;

Форма выдачи денег;

Наличие скидок, интересных предложений для постоянных пользователей;

Другие параметры.

Так, исходя из этих параметров, взять лучше микрозайм удаленно с зачислением кредита на банковскую карту. Это не только удобно, но и актуально в свете событий, связанных с пандемией и карантинными мерами. Процесс от начала до конца происходит в онлайн-режиме, не требует даже выхода из квартиры. Погасить задолженность так же легко, как оформить заём.

В МиГ Кредит Астана самые выгодные микрозаймы

Чтобы понять, где выгоднее взять микрозайм, придется потратить много часов на исследование рынка, предложений и реальных отзывов пользователей. Мы же предлагаем перескочить этот этап и сразу обратиться к лучшим, сэкономив время на поиски.