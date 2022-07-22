Критерии выбора колёсных дисков

Внешний вид транспортного средства во многом зависит от выбранных колёсных дисков. Кто-то оставляет штатные изделия, другие же предпочитают приобретать их самостоятельно. Данный вопрос актуален для большинства, учитывая, что автомобиль является не просто средством передвижения, но и частью имиджа для многих. Именно этим объясняется востребованность автотюнинга.

Все те колёсные диски, которые предлагаются на рынке, классифицируются на бюджетные модели, средние по стоимости, дорогостоящие и очень дорогие. Разница по ценам варьируется в зависимости от нескольких факторов:

торговой марки – раскрученность бренда – это всегда тот параметр, за который клиенты переплачивают;

состав – материал, из которого изготовлены шины, имеет значение;

страна-производитель – на ценообразовании, безусловно, сказывается курс валют;

диаметр выбранного колёсного диска, чем он больше, тем выше цена на такое изделие;

покрытие – это может быть краска или хром, второй вариант, естественно, значительно дороже.

В нашей стране существенная доля рынка принадлежит отечественному производителю, об этом можно судить по тому широкому ассортименту, что представлен на сайте ВсеКолеса.ру. Это достаточно бюджетные изделия с неплохим дизайном, во много ничем не уступающие аналогам европейского производства. Такие диски прочны, имеют достаточно качественное покрытие, и доступны многим.

Ещё одна группа дисков для колёс – это те, что изготовлены в Китае или Тайване. Они, безусловно, заслуживают внимания, учитывая, что многие автопроизводители Европы заказывают диски именно здесь. Главное, не попасть на продукцию недобросовестных производителей, которые пренебрегают многими технологическими процессами, снижая цену, но и не отвечая за качество.

В отдельной категории стоит продукция немецких и итальянских производителей, также заслуживающая внимания. Выбирая их, можно не сомневаться в исключительном качестве, однако внешность дисков из Германии, скорее всего, будет довольно скромной.

Заслуживают внимания и корейские производители, они выпускают колёсные диски довольно высокого качества. Автомобильная промышленность в этой стране развита весьма неплохо, и производители не преследуют цели поставлять дешёвые продукты в огромных объёмах по всему миру. Свои бренды они продвигают довольно тактично, и это, безусловно, отражается на расценках только положительно.