Кто такие участники Discord?

PlayerUp — еще один игровой форум, на котором вы можете получить участников от отдельных продавцов. Цены аналогичны EpicNPC, но у них более низкие скидки на оптовые покупки, которые помогают немного снизить стоимость, если вы покупаете более 200 участников одновременно.

Несколько вещей, о которых нужно помнить, собирая участников раздора

Убедитесь, что вы прочитали Условия и положения каждого продавца, прежде чем покупать какие-либо пакеты у них, поскольку некоторые из них могут иметь скрытые расходы, связанные с ними. Потерпи! Некоторым службам требуется больше времени, чем другим, а в некоторых случаях добавление всех ваших участников Discord может занять до 48 часов. Все сервисы предоставляют офлайн-члены. В настоящее время невозможно добавить онлайн-участников, потому что провайдерам слишком дорого держать пользователей Discord онлайн 24/7. Если вы хотите добавить участников, чтобы увеличить количество приглашений на сервер, вам необходимо убедиться, что на сервере Discord нет процесса проверки сервера; в противном случае бот отслеживания приглашений может работать неправильно.

КТО ТАКИЕ ОНЛАЙН-УЧАСТНИКИ DISCORD?

Онлайн-участники Discord — это на 100% реальные участники, которые будут оставаться онлайн 24/7 и на вашем сервере в течение 90 дней.

Через 90 дней эти пользователи перейдут в автономный режим, но останутся на вашем сервере в качестве автономных участников.

ЧЛЕНЫ СЕРВЕРА ДОСТАВЛЯЮТСЯ МГНОВЕННО?

Скорость вашей доставки будет зависеть от загрузки нашего сервера на момент вашего заказа. Обычно наши участники Discord начинают добавляться в ваш Discord в течение от 4 до 24 часов. Однако во время большой нагрузки на сервер (редко) доставка вашего заказа может занять до 48 часов. Ускорить доставку по вашему запросу также невозможно, так как у нас действует автоматизированная система очередей.