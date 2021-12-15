Купить подшипник – теперь легко и просто с ООО «КАТИКС»!

Какие бывают основные типы автомобильных подшипников?

Подшипник качения — очень важный элемент каждого автомобиля, который отвечает за минимизацию трения, передачу нагрузки на землю, а также за обеспечение вращательного движения и фиксированной оси вращения для конкретного компонента. Подшипник качения имеет очень долгую историю, и его конструкция последовательно менялась в соответствии с мировым технологическим прогрессом. Сегодня же можно купить на сайте компании ООО «КАТИКС» https://katiks.ru не только подшипник в сборе, но и отдельные шарики, обращая внимание на их описание.

Несколько исторических фактов

История подшипника восходит к 4 веку до нашей эры, когда греческий инженер по имени Диаден изобрел подшипник качения, который использовался при строительстве современных военных кораблей. Последующие версии подшипников стали работой, среди прочего, знаменитый Леонардо да Винчи или валлийский изобретатель Фил Воган, который в 1794 году запатентовал первый шарикоподшипник. Вскоре, а именно в 1802 году, французский изобретатель Кардине запатентовал конический роликовый подшипник. Первые подшипники качения, встраиваемые в ступицы автомобилей, начали применять в конце XIX века. С тех пор отрасль, связанная с производством подшипников, значительно ускорила свое развитие.

Конструктивная эволюция подшипников

С течением времени производители автомобильных узлов все чаще стремились максимально упростить конструкцию и добиться практически полного обслуживания некоторых компонентов автомобиля, не требующего обслуживания. Одним из них был шариковый подшипник, который за годы получил несколько поколений своей конструкции.

Подшипники первого, второго, третьего поколения

Первое поколение — это решение, основанное на компактных сменных подшипниках. Он состоит из двух подшипников, заключенных в один герметичный корпус. Подшипники первого поколения обычно имеют заводскую смазку и предварительный натяг, который устанавливается производителем транспортного средства с крутящим моментом на центральной гайке. Это решение может иметь пару шариковых или конических роликоподшипников, и они, среди прочего, использовались в Opel Kadett, Astra, Vectra, Volkswagen Golf и многих других.

Подшипники второго поколения — это решение на основе модуля ступичного подшипника. Этот модуль нельзя разобрать, поэтому он полностью заменяемый. Как и в случае с первым поколением, здесь также использовалась заводская смазка и предварительное натяжение, установленные производителем. Подшипники второго поколения представляют собой узлы, доступные в виде ступиц колес и устанавливаемые путем вдавливания их в поворотный кулак. Такие решения чаще всего использовались в автомобилях Volkswagen, Ford и Nissan.

Подшипники третьего поколения также имеют модульную конструкцию, снабженную фланцами для крепления тормозного диска, колеса и поворотного кулака. Такие решения часто устанавливаются с датчиками скорости вращения для систем ABS / ESP, и все это крепится к подвеске, просто прикручивая несколько винтов. Подшипники третьего поколения имеют легкую и простую конструкцию, которая нашла свое применение, в том числе в автомобилях Фиат и Форд.