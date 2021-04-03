Как долго человек может жить после того, как ему поставили диагноз гепатит С?

Мой главный вопрос: как долго человек может жить после того, как ему поставили диагноз гепатит С ?

Ответ доктора

Гепатит С — это вирусное заболевание, которое вредит печени . Примерно у 25% пациентов вирус исчезнет сам по себе без лечения, но большинство случаев гепатита С становятся хроническими инфекциями.

Люди с гепатитом С могут жить через много лет после постановки диагноза, но диапазон варьируется. Исследование 2014 года показало, что пациенты, инфицированные вирусом гепатита С, умирают в среднем на 15 лет раньше, чем люди, у которых не было заболевания.

При гепатите С печень становится серьезно поврежденной из-за воспаления. Это может привести к осложнению, называемому циррозом печени, которое представляет собой серьезное рубцевание печени. Это также может привести к печеночной недостаточности и раку печени. Приблизительно у 10-20 процентов пациентов с гепатитом С развивается цирроз печени в течение 20-30 лет, у 3-6 процентов — печеночная недостаточность, а у 1-5 процентов — рак печени.

Гепатит С (ВГС) — это вирус, который вызывает воспаление печени. Гепатит означает воспаление печени. Он является членом семейства вирусов, которые включают гепатит А и гепатит В. Вирусы ведут себя по-разному и имеют разные способы передачи. Гепатит С может вызвать серьезные повреждения печени, печеночную недостаточность, рак печени и даже смерть.

Насколько распространен гепатит С?

Около 2,7-3,9 миллиона человек в США в настоящее время живут с хронической инфекцией гепатита С. 75% -85% людей, инфицированных гепатитом С, инфицированы хроническим гепатитом С. Этот вирус наиболее распространен у бэби-бумеров, которые составляют 75% инфицированных взрослых. Показатели гепатита С были самыми высокими в 1970-х и 1980-х годах, когда многие бэби-бумеры, вероятно, были инфицированы. Многие люди, которые болеют гепатитом С, не знают, что имеют его, потому что вирус может не проявлять симптомов в течение десятилетий после заражения. Единственным дженериком, с помощью которого можно излечить Гепатит С является препарат Софосбувир, рекомендуем перейти на официальный сайт.

Гепатит С у детей

Гепатит С встречается реже у детей, но в США примерно 23 000–46 000 детей болеют гепатитом С. Большинство детей заражаются гепатитом С при рождении. Вероятность заражения ребенка составляет 1 к 20, если у матери гепатит С. Подростки могут заразиться гепатитом С, подвергаясь внутривенному употреблению наркотиков, совместному использованию игл и сексуальному поведению высокого риска. До 40% случаев заболевания гепатитом С у детей исчезнут самостоятельно к 2 годам, если вирус передается при рождении.

Лечение гепатита С (гепатит С)

Лечение гепатита С доступно. Курс лечения зависит от того, является ли инфекция острой или хронической, штамм (генотип) вируса, количество вируса в организме (вирусная нагрузка), степень повреждения печени, реакция на предыдущее лечение и состояние здоровья пациента. Проводите лечение с препаратом Софосбувир, а потом проанализируйте результаты лечения. Лечение гепатита С высоко индивидуализировано, поэтому важно быть под присмотром врача, имеющего опыт в этой области. Целью лечения является достижение устойчивого вирусологического ответа (УВО), что означает, что через 6 месяцев после лечения в крови не обнаруживается вирус. Хотя это не лекарство, достижение SVR — следующая лучшая вещь. Многие люди с гепатитом С могут достичь SVR при лечении.