Курсы по программированию. Какие выбрать на перспективу?

В компаниях из разных отраслей сбор и анализ данных стали приоритетом номер один, и профессионалы в области больших данных (big data) пользуются большим спросом. IBM прогнозирует, что к 2020 году спрос на специалистов по данным увеличится . Однако профессионалов для удовлетворения спроса не хватает. Фактически, Cisco сообщила, что 40% компаний испытывают трудности с привлечением экспертов по big data для работы с ними. На самом деле все больше компаний осознают важность специалистов по обработке данных, и это способствует росту рынка. Кроме того, специалист по big data зарабатывает много денег. Как специалист по данным, вы можете заработать до 116 000 долларов.

Итак, как вы можете попасть в это карьерное пространство? Лучший способ начать — пройти курсы по big data. Чтобы помочь вам начать работу в этой области, мы составили список лучших доступных курсов по big data. big data курсы предназначен как для новичков, так и для опытных профессионалов.

Если вы хотите работать с большими данными, вам необходимо изучить Hadoop, поскольку он становится де-факто стандартом для обработки больших данных. Hadoop — это фреймворк с открытым исходным кодом, который помогает организациям находить ответы на вопросы, которые вначале не очевидны, но эти вопросы (найденные аналитиками больших данных после копания в данных) — дает представление о повседневных операциях, стимулирует новые идеи продуктов. , демонстрирует потребителям увлекательную рекламу, дает убедительные рекомендации и предложения по продуктам.

Можно легко изучить и написать код для новых технологий больших данных, просто глубоко погрузившись в любой из проектов Apache и других предложений программного обеспечения для работы с большими данными. Проблема в том, что мы не роботы и не можем научиться всему. Очень сложно освоить каждый инструмент, технологию или язык программирования. Таким образом, в режиме обучения студенты или профессионалы всегда выбирают для изучения технологию, которая имеет потенциал для высокооплачиваемой работы и доказала свою ценность для многих пользователей. Hadoop — одна из таких технологий. Люди из любой области технологий или программирования могут изучить Hadoop. Нет ничего, что действительно могло бы помешать профессионалам изучить Hadoop, если у них есть рвение, интерес и настойчивость для его изучения. Строя прочный фундамент,

Могут ли студенты или профессионалы без знания Java изучать Hadoop?

После появления Hadoop программисты осознали, что единственный способ изучить анализ данных с помощью Hadoop — это написать задания MapReduce на Java. Однако вскоре разработчики поняли, что лучше разработать модель программирования для обработки данных, чтобы ее могли использовать большинство разработчиков для анализа данных. Исследования показали, что языком де-факто для аналитиков был SQL. Таким образом, Hive был разработан в Facebook, чтобы помочь людям с навыками SQL, не имеющим никаких знаний в области программирования Java, запрашивать данные в Hadoop для анализа.