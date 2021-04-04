Курсы шитья в Красноярске для начинающих

Макси способно украсить фигуру девушки любой комплекции и роста. Такой наряд займет в гардеробе дамы достойное место. Нужно лишь правильно выбрать его, чтобы максимально подчеркнуть достоинства своей фигуры.

Длинные платья идеально выглядят на стройных высоких девушках, это аксиома. Но и другие женщины также могут подобрать для себя этот модный предмет гардероба, стоит только прислушаться к советам профессиональных стилистов. Если вы хотите стать профессиональным закройщиком и модельером, то стоит записаться на курсы кройки и шитья на сайте https://center-apriori.ru/kursy-krojki-i-shitya/.

Учитываем тип фигуры

Девушкам с треугольным типом фигуры (груша) стоит обратить внимание на модели с V-образным декольте в стиле ампир. Завышенная линия талии уравновешивает излишний объем линии бедер. Женщинам с фигурой типа «яблоко» также не рекомендуется делать акцент на линии талии.

Девушкам с Т-образной фигурой зрительно сузить излишне широкую линию груди и плеч позволяют трапециевидные силуэты. Счастливым обладательницам типа «песочные часы» подойдет любой силуэт, подчеркнуть узкую линию талии поможет изящный пояс.

Женщинам невысокого роста визуально вытянуть фигуру поможет прилегающий крой и тот же V-образный вырез. Визуально прибавить несколько сантиметров в росте поможет вертикальный полосатый принт, стоит обратить внимание и на плиссе.

Пышным дамам предпочтение следует отдавать темным гладким моделям без излишнего декорирования. Акцент делаем на линии груди, рукав обязателен. Выбираем только широкие бретели, тонкие шлейки и бюстье подходят хрупким дамам.

Актуальные ткани

Поскольку длинные платья — преимущественно вечерний наряд, выбор ткани соответственный. Модные дамы в текущем сезоне повышенное внимание демонстрируют к легким прозрачным тканям. Используется органза, ажурные ткани, атлас и шелк. Многослойные пышные юбки и гладкий лиф — вот характерные особенности актуального макси.

Модницам придутся по вкусу актуальные модели из бархата и велюра. Такие модели отлично смотрятся в полуприлегающем крое. Ткань достаточно тяжелая, поэтому драпировки придадут излишний объем. То же касается и актуальной парчи.

В тренде длинные платья в клетку, они отлично выглядит на стройных девушках. Поскольку это преимущественно зимние модели, при их создании используются шерсть и твид.