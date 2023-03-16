Квартирный переезд: аргументы в пользу мувинговых компаний

При транспортировке грузов должны учитываться и соблюдаться определенные факторы и условности. Предметы, которые планируется перевезти, должны быть заранее подготовлены, упакованы и перемещены (см. подробно).

Многие люди уверены, что перевезти груз можно и своими силами, совсем необязательно нанимать специализированные транспортные средства. И придерживаясь такого мнения, люди везут на крыше или в багажнике своего автомобиля тумбы, столы, кресла, а иногда и диваны. При такой перевозке, мало того что велика вероятность испортить мебель (поцарапать или порвать) или автомобиль, также вы легко можете создать аварийную ситуацию на дороге.

Конечно, если груз небольшой, то будет достаточно и личного автомобиля. Но при масштабной грузоперевозке до 2 тонн груза, лучше все такие обратиться в мувинговую компанию и заказать соответствующий транспорт. Грузовые автомобили быстро и безопасно перевезут любой груз. Благодаря специальным крепежам, исключены такие повреждения как: трещины, царапины, поломки, сколы.

Подбираем подходящую машину для переезда

Чтобы осуществить переезд, воспользуйтесь услугами проверенной мувинговой компании. Сотрудники подберут нужный транспорт, исходя из таких параметров:

1. Тип груза. Обязательно сообщите, что именно вы хотите перевезти. Например, при транспортировке мягкой мебели, чтобы защитить обивку от различных повреждений (пыль, грязь, влага), подойдет микроавтобус.

2. Размеры перевозимых грузов

3. Количество предметов, которых нужно перевезти.

Куда лучше обратиться за услугами

В крупных городах, найдется огромное количество компаний предоставляющих услуги такого вида. Многие из них размещают свои рекламы в интернете или в местной газете объявлений. Лучше обратиться в фирму, у которой есть услуга профессиональный квартирный переезд. Наверняка в их распоряжении имеются специализированная техника (в том числе машины), профессиональные водители и опытные грузчики. Работа будет выполнена на высшем уровне.

Кроме основных услуг, мувинговые компании могут также предложить:

1. Грузчиков, которые быстро осуществят процесс погрузки и разгрузки;

2. Подготовить груз к перевозке (то есть, упаковать вашими материалами, разобрать мебель или технику).

Прежде чем определиться с выбором мувинговой компании, проверьте ее репутацию, наличие сертификатов, перечень предоставляемых услуг и их стоимость. Воспользовавшись всем спектром услуг надежного исполнителя, вы сэкономите свои время, силы и здоровье.

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