Лазерная эпиляция. Безболезненно и безопасно

Лазерная эпиляция — это медицинская процедура. У неё есть свои показания и противопоказания, и в зависимости от индивидуальных особенностей она может не давать желаемого результата. Проводить эту процедуру может только специалист с медицинским образованием по предварительному назначению врача в лицензированном медицинском центре. Если вам нужна качественная и эффективная лазерная эпиляция в Москве, то рекомендуем вам ее сделать у мастеров на сайте soft-laser.ru.

Если вы уже начали проходить курс лазерной эпиляции или только выбираете, куда пойти, обязательно поинтересуйтесь наличием лицензии на осуществление медицинской деятельности и наличием в штате врачей-дерматологов.

Задача лазера в том, чтобы удалить волосяной фолликул. Они имеют свойство восстанавливаться, и через какое-то время волосы всё равно будут появляться, пока полностью не восстановится волосяной покров. Срок этого восстановления индивидуален и составляет от 1 до 8 лет.

Вспышка лазера — это узконаправленный пучок света, на который реагирует пигмент, содержащийся в стержне волоса. Наиболее оптимальной для поглощения меланином является длина волны в интервале 700-800 нм. В результате меланин нагревается по всей длине волоса и доходит до фолликула. При этом сам фолликул разрушается.

Глубина проникновения под кожу у лазера с такой длиной волны не превышает 3 мм. Это идеальное значение для того, чтобы достать до корня волоса и не оказать негативного эффекта на остальные клетки эпидермиса.

В зависимости от типа применяемого лазера визуально эффект проявляется по-разному. Александритовый лазер в опаляет волос настолько, что он практически полностью выгорает, отчего процедура ощущается довольно болезненно, но при этом возникает эффект гладкой кожи сразу после её проведения.

Диодный лазер волос не выжигает, а только разрушает сам фолликул, а видимый волос при этом остаётся и выпадает в течение 10-14 дней после процедуры.

Чем темнее и толще волос, тем больше в нём содержится пигмента меланина. Значит, тем лучше он нагревается и тем эффективнее будет лазерная эпиляция.

Если же волосы очень тонкие и светлые или уже седые, то лазерная эпиляция не подойдёт.