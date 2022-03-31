Лечение кожных заболеваний современными методами

Количество эозинофилов было несколько повышено по сравнению с контролем (9,2±1,2%) и оставалось неизменным на протяжении всего периода наблюдения. Основные уровни ЕСР были значительно выше нормы (56±27 нг/мл). Интересно, что через 15 дней и через 3 мес после начала лучевой терапии выявлено повышение уровня ЭКБ до 78 нг/мл, которое к 6-му месяцу снизилось до исходного уровня. Мы также оценивали уровни ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10, TNFα и тимус и регулируемый активацией хемокин (TARC) в сыворотке пациентов с БА. Сывороточные уровни про- и противовоспалительных цитокинов TNFα и IL-10 были низкими, существенных изменений не наблюдалось. ИЛ-4 и ИЛ-5 были отрицательными. Уровень TARC в сыворотке был повышен у нашего коллектива пациентов с БА в день 0 (1286 ± 142 нг/мл), но очевидных изменений с течением времени не наблюдалось.

Лапма ультрафиолетовая 311 нанометров

Гистологические данные

Чтобы оценить опосредованные синим светом изменения в специфическом кожном воспалительном инфильтрате у пациентов с БА, мы получили биопсию кожи у 19 пациентов на 0-й, 5-й и 15-й день после начала терапии.

Во-первых, поскольку тучные клетки (ТК) вовлечены в патогенез БА, количество ТК в пораженной ткани оценивали в окрашенных по Гимзе срезах. Мы не наблюдали изменений количества ТК или их статуса дегрануации при облучении синим светом (данные не показаны).

Затем мы оценили, приводит ли терапия синим светом к изменениям воспаления, вызванного инфильтрирующими кожу Т-клетками. Было показано, что AD индуцируется (антиген-специфическими) CD4 + T-клетками, которые в острой фазе напоминают клетки Th2, тогда как хронический AD характеризуется инфильтрацией клеток Th1. Интересно, что при сравнении количества CD4 + -клеток в коже, в отличие от УФ-опосредованных эффектов, мы не наблюдали снижения количества Т-клеток, инфильтрирующих кожу. Напротив, мы наблюдали относительное увеличение числа лимфоцитов. Кроме того, гистоморфологические признаки апоптоза лимфоцитов не были обнаружены в срезах, окрашенных гематоксилин-эозином (данные не представлены).