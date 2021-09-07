Лечение за рубежом — качество и ответственность

По
Евгений
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Лечение за рубежом — качество и ответственность

Гастрит атрофический: профилактика с целью предотвращения осложнений

Когда атрофический гастрит обретает хроническую форму и проявляется характерными симптомами, это становится очень опасно. Клетки желудка теряют способность вырабатывать желудочный сок. Тогда поражается весь желудочно-кишечный тракт, но не всегда понятно, в каком именно органе зародились истоки заболевания. Приходится обследовать весь ЖКТ. Воспользоваться качественным лечением за рубежом можно тут patient-mt.ru.

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Причины заболевания

По мнению специалистов, атрофический гастрит может возникнуть вследствие таких причин.

Во-первых, из-за развития аутоиммунных антител. Они приводят к перерождению здоровых клеток или к их разрушению.

Во-вторых, более частой причиной развития этого недуга считается поражение желудка бактериальной инфекцией Helicobacter pylori. Это приводит к снижению защитных свойств слизистой. И тогда токсины совместно со свободными радикалами беспрепятственно проникают в ткани, разрушают клетки.

Симптомы болезни на разных стадиях

Клетки желудочного эпителия перерождаются и прекращают выработку желудочного сока. В результате больной сначала ощущает в области желудка тяжесть, его часто мучает изжога. На этот дискомфорт многие люди не сильно обращают свое внимание — не посещают врачей, не пьют лекарств, не переходят на диету, рассчитывая, что неприятные ощущения пройдут сами по себе. Вследствие чего симптомы становятся более явными:

  • непрекращающаяся тупая ноющая боль в животе;
  • срыгивание пищи;
  • рвота (могут присутствовать признаки желчи, слизи);
  • вздутие;
  • нестабильный стул;
  • серый налет на языке и ощущение жжения;
  • неприятные вкусовые ощущения;
  • побледнение кожного покрова;
  • боли в области сердца;
  • одышка;
  • хроническая усталость.
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Подобное поражение желудка может стать базой даже для зарождения злокачественной опухоли. Поэтому, если появляются первые подозрения, что у больного развивается гастрит атрофический, профилактика этого заболевания поможет своевременно пресечь его развитие.

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