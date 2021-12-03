Лікування алкоголізму від реабілітаційного центру «Еволюція»

Багато алкоголіків кажуть, що пристрасті до спиртного немає і в лікуванні алкоголізму не зацікавлені. Професійний лікар нарколог розпізнає діагноз у алкозалежної людини за ознаками інтоксикації. Хронічний алкоголік не може не похмелитися. На думку лікарів наркологів, які займаються лікуванням алкогольної залежності, ця остання стадія алкоголізму розвивається загалом через 10-15 років.

Проблема алкоголізму

Лікування алкогольної залежності залежить від стадії, на день звернення до нарколога, бажання та досвіду лікаря, який йому допомагатиме. Комплексне лікування від алкоголізму від наркологічного центру «Еволюція» тут https://evolution.org.ua/lechenie-alkogolizma/ завжди ефективне та доступне за ціною.

Проблема алкоголізму обов’язково має вирішуватися із залученням медиків, наркологів, психологів, психотерапевтів.

Лікування алкоголізму, яке здійснюється медичним наркологічним центром, має такі переваги:

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Серед популярних послуг наркологів – лікування від алкоголізму. Споживачі алкогольних напоїв набувають небажаної шкідливої ​​звички від згубної пристрасті до спиртного. Побутове пияцтво це межа, а алкоголізм є хворобою, яка потребує комплексного лікування лікарями наркологами.

Якісні медичні послуги

Висновок із запою – необхідна та корисна процедура, яка є неодмінною умовою лікування алкоголізму. Бажання лікуватися є головною умовою, тому психолог, психотерапевт вам допоможуть у цьому. p align=»justify»> Дієвим методом лікування від алкогольної залежності є кодування від алкоголізму. У нашій клініці є такі методи кодування:

психологічний — навіювання огиди до спиртного та переконання на тверезість гіпнозом, методом Довженка;

медикаментозний – таблетований, укол або підшивка капсули, яка входить у реакцію лише з алкоголем.

Водночас можливий подвійний блок, психологічний та медикаментозний.

Виведення із запою

Нерідко клієнти, які страждають на алкоголізм, дзвонять до нарколога для виведення із запою. Запій є проявом алкоголізму передостанньої стадії, коли вживання спиртного стає некерованим. Людина, яка регулярно зловживає спиртним, завдає шкоди своєму здоров’ю, підсвідомість потребує великих доз алкоголю.

Тривалий запій викликає інтоксикацію. Самостійно перервати запій без лікаря небезпечно. Алкогольна абстиненція може спричинити білу гарячку.

Медикаментозне виведення із запою може зробити тільки лікар нарколог у стінах клініки або з виїздом до будинку потерпілого. На останній стадії алкоголізму, тривалому місячному запої, краще лікуватися в умовах стаціонару. Крапельниці від алкоголю передує обстеження хворого. Схема виведення, комплекс препаратів для кожного клієнта індивідуальна, і це залежить від тривалості алкоголізму, запою тощо. Алкоголіку ставлять крапельниці з необхідними препаратами, які допомагають:

детоксикації організму, прискорене виведення алкоголю;

нормалізації балансу в організмі, поліпшення обміну речовиночистки печінки, протекції серця;

Виведення надлишку рідини;

Відновлення сил.

До складу крапельниці включаються препарати із седативним ефектом, клієнт заспокоїться та добре виспиться. Відразу після інфузійних ліків призначається рід препаратів інших органів.