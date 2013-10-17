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Крым ассоциируется с роскошными пляжами, ласковым морем, укрытыми хвоей горами… Но на полуострове ведь можно не только хорошо отдохнуть, а и замечательно порыбачить. Причем, удовольствие это доступно круглый год. Так, например, чрезвычайно богато Черное море камбалой.



Немного о камбале

Камбала является морской рыбой, которая всю свою жизнь проводит на дне, лежа на одном боку и выжидая добычу. Этот хищник может показаться ленивым, но он по-настоящему коварен. Благодаря способности подстраиваться под окружающую среду, камбала практически сливается с песком и нападает на жертву внезапно. Мало кому удается увернуться от ее огромной пасти.

Известно более 60 видов камбалы. В водах черного моря водится только 3 из них. Это калкан (самый многочисленный), глосса и морской язык.

Где и когда охотиться на камбалу

Ловля камбалы в Черном море возможна круглый год. Но лучшим периодом является все-таки осень, когда рыба подходит ближе к берегу. Что касается времени суток, то самая удачная рыбалка – ночная. Или на рассвете, В эти моменты попадаются самые крупные экземпляры. А если удастся организовать охоту сразу после шторма, то улов может оказаться сказочно богатым.

В качестве места для рыбалки советуют выбирать загородные пляжи, где нет волнорезов. Последние не подпускают камбалу близко к берегу. Одним из самых многообещающих участков в Крыму считается мыс Тарханкут.

Как ловить камбалу?

Ловля камбалы в Черном море практически одинаково эффективна как с берега, так и с лодки. Для береговой рыбалки потребуется спиннинговое удилище удлиненного типа, оснащенное мощной катушкой. Чем дальше получится сделать заброс, тем больше шансов поймать рыбу. Расстояние должно быть примерно – 50-70 м. Но важно помнить, что камбала к стайным рыбам не относится. Поэтому не стоит ждать повторного поклева на одном и том же месте. Нужно «прощупывать» территорию.

Леска потребуется не слишком тоненькая – с сечением не менее 0,5 миллиметра. Она должна выдержать довольно тяжелое грузило (до 200 г) и сам улов.

Ловля с лодки предполагает использование короткого спиннинга. Если глубина серьезная, то снасти опускают прямо под судно и аккуратно простукивают дно. Такие действия всколыхнут донную муть и привлекут внимание камбалы. А на небольшой глубине эффективны короткие забросы и проводки по дну.

Чем «потчевать»?

В качестве наживки при охоте на камбалу хорошо использовать любую мелкую рыбешку или моллюсков. Хищница будет рада анчоусам, крошечным бычкам, кильке, хамсе, мидиям, крабикам, кальмарам и т.д. Не откажется и от мяса – в частности, от бычьего сердца.

Захватывает наживку ленивая камбала в лежачем положении. Полакомившись, пытается уйти. Удилище при этом начинает вибрировать. Поскольку рыбка эта – довольно крупная и сильная, необходимо постараться, чтобы не отпустить ее восвояси. Иногда приходится потерпеть и дать жертве вымотаться, а потом уже тянуть.

Но результат стоит приложенных усилий! Экзотическая камбала с необычным вкусом — запеченная на гриле, вяленая, копченая, да и просто жаренная – станет достойной наградой за труды и настоящим украшением отдыха в Крыму!