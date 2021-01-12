Лучшие пляжи Крыма в 2021 — лучший отдых

Крым — как, когда и в какой курорт лучше поехать на сезон 2021

Уникальный своей природой, Крым дарит великолепный отдых приезжающим туристам. Находясь на полуострове, можно не только получить отличный загар, купаясь и загорая на пляжах Черного моря, но и посетить интересные культурные объекты, а также увидеть известные исторические места. В Крыму находится большое количество оздоровительных санаториев, лечащих многие хронические заболевания.

Лучшее время для посещения Крыма

Климат на полуострове морской и мягкий, напоминает средиземноморский. Комфортная погода устанавливается в мае и длится по середины осени. Это самое лучшее время, чтобы забронировать отдых в Крыму и насладиться морем и солнцем. В летнее время температура воздуха прогревается выше +30°С, вода до +23°С. Ночью тоже очень комфортно, около +20°С. В июне могут быть достаточно сильные дожди, но они весьма кратковременные и не испортят долгожданный отпуск. Влажность на курорте довольно низкая и летняя жара переносится значительно легче.

С сентября начинает немного холодать, но все еще очень комфортно. А вот с конца октября уже чувствуется настоящая осень. Зимой не бывает очень холодно, обычно температура воздуха держится на отметке в +5°С, но в ветреные дни может похолодать до -7°С. Рассмотреть все пляжи вы можете на сайте https://www.ughotels.ru/.

Города и курортные районы

Самые знаменитые курорты Крыма находятся на побережье.

Ялта считается самым фешенебельным и дорогим городом. Это довольно шумное место, в котором большие количество отелей и ресторанов. Отдых здесь подойдет туристам, которые хотят провести свой отпуск ярко и незабываемо. Город-курорт Севастополь привлекает туристов своей историей и прогулками по старинным крепостям и музеям, живописная природа этого края будет интересна и молодежи, и отдыхающим более солидного возраста.

Феодосия находится в восточной части полуострова и имеет песчаные пляжи, что идеально подойдет для отдыха с детьми. Город может похвастаться не только своим историческим наследием, но и культурными достопримечательностями.

Хвойные леса Алушты, делают воздух этой местности лечебным, Евпаторию, любят за спокойный и размеренный отдых на длинных песчаных пляжах, а Алупку стоит посетить, если интересна природа и походы в горы.

Что интересного посмотреть в Крыму

Если наскучит лежать на пляже, то стоит посмотреть достопримечательности Крыма, которых здесь довольно много.

Самое уникальный и известный дворец полуострова — Ласточкино гнездо. Многие приезжают в Крым именно для того, чтобы посетить это место. Вплоть до шестидесятых годов прошлого века замок находился в упадке, сейчас он отреставрирован и выглядит очень величественно.

Ливадийский дворец уникален не только своей архитектурой, но и привлекает туристов возможностью прогуляться по одному из самых красивых парков Крыма. В свое время был подарен семье императора, который использовал его, как дачу. Стоит прокатиться по канатной дороге на гору Ай-Петри. Панорамные виды, природа и воздух здешних мест удивят любого.

Карстовой пещере поселка Мраморное несколько миллионов лет, но процесс и сейчас не стоит на месте, так как до сих пор продолжается формирование молодых гор. По пещере очень удобно передвигаться, в ней оборудованы дорожки и проложено несколько экскурсионных маршрутов.

Древний город Херсонес Таврический, построенный в пятом веке до нашей эры. К сожалению, сейчас от города остались только руины, но и них стоит посмотреть.

Любителям природы стоит побывать в большом каньоне Крыма. По каньону проложено несколько туристических маршрутов, а по пути их следования находится несколько смотровых площадок.

Вот еще несколько мест, которые стоит увидеть, путешествуя по полуострову:

долину привидений в районе горы Демирджи;

мыс Фиолент, который находится в пятнадцати километрах от Севастополя;

водопад Джур-Джур;

подземную базу подводных лодок в Балаклаве;

действующий Успенский пещерный монастырь;

Генуэзские крепости.

Крым показал себя как довольно разнообразный регион для отдыха как всей семьёй, так и для активного отдыха в узком кругу друзей.