Лучший вариант матрасов

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Хороший матрас – залог здорового, глубокого сна и здоровой спины. Без этого, казалось бы, такого незначительного элемента, невозможно правильно выспаться, получить максимум энергии. Покупая матрас, нужно ознакомиться со всеми важными характеристиками и даже немного полежать. Тем более, что сейчас каждый магазин наматрасников и матрасов может предложить огромный выбор продукции, как национального изготовления, так и импортного.

Интернет-магазин матрасов DivoSon.ru предоставляет все виды матрасов, разнообразной ценовой категории.

Виды матрасов

Матрасы делятся на два основных вида:

Пружинные. Внутри такой продукции — пружинная сетка, которая служит каркасом.

Беспружинные. Такие матрасы состоят из поочередных слоев различных материалов.

Эти два вида, в свою очередь, имеют собственную классификацию, на которой стоит остановиться.

Пружинные матрасы

Эти изделия делятся на:

Матрасы с зависимыми пружинами. Каркас состоит из пружин, которые жестко соединены между собою. Именно поэтому, есть нажать такой матрас в одной точке — прогнется определенная площадь побольше. Поддержка тела из-за этого свойства у таких матрасов невысокая, но они обладают прочностью и выдерживают большие нагрузки. Да и цена у таких матрасов ниже, чем у других видов. Отлично подходят для нерегулярного использования.

Матрасы с независимыми пружинами. Имеют большое количество независимых пружин, каждая находится в отдельном тканевом чехле. Благодаря отделенному функционированию пружин, прогибается лишь тот участок, на который давят. Такой вид может содержать от двухсот до тысячи пружин в матрасе. Цена у такой продукции выше, чем у предыдущего вида.

Беспружинные матрасы

В состав такого вида матрасов могут входить абсолютно разные материалы, от которых зависит индивидуальный ортопедический эффект каждой модели. Они бывают мягкие и жесткие, способны выдерживать высокие нагрузки. Что бывает внутри: