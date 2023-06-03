Маринованные перцы с интересными ингредиентами: простой рецепт нереально вкусной закуски

Сочетание перца, орехов и изюма дают невероятный вкус.

Маринованные овощи – это всегда очень вкусно. Лучшей закуски под мясо просто не сыскать. Сегодня мы поделимся рецептом маринованных перцев по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Они получаются невероятно аппетитными и с очень насыщенным вкусом.

Маринованные перцы

болгарские перцы (можно цветные) – 3-5 шт;

желтый изюм – 1 ст. л;

кедровые орешки – 1 ст. л;

петрушка – 1 ст. л;

чеснок – 1-2 зубчика;

соль, черный молотый перец по вкусу;

оливковое масло – 2 ст. л;

лимонный сок (по желанию) – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Перцы запечь в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, 30-40 минут. Следить за готовностью. Время готовки зависит от мясистости перцев. Готовые перцы прикрыть пакетом или поместить в пакет на несколько минут. После этого кожица легче снимается. Очищенные перцы порезать длинными брусочками.

Кедровые орешки частично размельчить, и обжарить на сухой сковороде в течение 2-3 минут до появления аромата и выделения масла.

В миску собрать перцы, орешки, изюм, петушку и чеснок. Заправить маслом и специями. Хорошо перемешать и дать настоятся хотя бы 15 минут. Подать можно с подсушенными на сковороде тостами.

Ранее Фокус писал, как быстро приготовить маринованные огурцы.