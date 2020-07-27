Маски для лица после 40

Пожалуй самый распространенный и хлопотный тип кожи — жирный. Расширенные поры, жирный блеск, грубая и плотная кожа с черными «точками» и воспалениями не радует. Часто такое встречается в подростковом возрасте. Но бывает, что со временем ситуация не меняется. Что нужно делать с жирной кожей лица, чтобы выглядеть опрятно без тонны «штукатурки»?

Прежде всего необходимо выявить причину и устранить ее, а не лечить последствия. Причин, которые вызывают усиленную работу сальных желез несколько. Одна из них — нарушение желудочно-кишечного тракта, неправильное питание. Другой причиной является нарушение гормонального фона (подростковый возраст, менструальный цикл). Также на состояние кожи влияет климат (очень жаркий, загрязненный воздух), стрессы и др. Можно не готовить маски самостоятельно, а выбрать готовые в магазине. Большой список советов по применению масок для кожи лица представлен на портале https://narlos.ru/maski-dlya-litsa/antivozrastnye/posle-40/.

Каковы бы ни были причины, с помощью тщательного и систематического ухода можно придать лицу более здоровый и свежий вид. Запомните главное — все должно быть в системе. С помощью одного лишь крема вы не избавитесь от жирного блеска, с помощью только лишь скраба вы не уберете прыщики. Любой коже необходимо очищение, тонизирование, увлажнение и питание. Это ни для кого не секрет.

Для очищения жирной кожи нужно использовать пенки, муссы, мягкие гели. Будет очень хорошо, если в очищающие средства входят антибактериальные компоненты, эфирные масла, например чайного дерева и зеленого чая. Умываться нужно не горячей, а прохладной (можно даже холодной) водой. Это способствует сужению пор, а также прекрасно бодрит.

Следующий этап — тонизирование. Тоник лучше использовать без спирта, но с вяжущими свойства, суживающий поры, матирующий, содержащий салициловую кислоту.

Даже жирную кожу нужно увлажнять и питать. Только использовать для этого нужно легкие с крема с пометкой «для жирной кожи». Утром можно пользоваться матирующими кремами, содержащими SPF-защиту. Несколько раз в неделю используйте очищающие скрабы и маски. Это могут быть как покупные средства, так и приготовленные дома. Вот несколько рецептов масок, улучшающих состояние жирной кожи. Очень эффективны маски из глины. Такая маска прекрасно очищает и отбеливает кожу. Для этого возьмите столовую ложку глины и разбавьте ее водой до густоты сметаны. Наносить такую маску надо на лицо на 15 минут. Смывать лучше прохладной водой. Кстати, если добавить в глину несколько капель эфирного масла чайного дерева, то воспаления на коже быстрее пройдут, а если капнуть масло лимона, то кожа будет меньше блестеть.

Вяжущая маска: хорошо взбить яичный белок и нанести в три слоя на 10-15 минут влажным ватным тампоном. Полезна маска из желтка, смешанного с лимонным соком. Маску держат 15 минут. Напоследок хочется сказать еще об одной полезной процедуре для жирной кожи — протирание лица льдом. После этого кожа буквально светится. Можно замораживать настои трав (например мяты).