Механические замки — выбор и применение

Спрос на надёжные запирающие устройства в наши дни очень высок. В этом нет ничего удивительного, так как люди ценят собственную безопасность. Традиционные механические замки в некоторых случаях не способны обеспечить должный уровень безопасности, поэтому потребители всё чаще обращают на другие варианты. Одним из таких вариантов являются электромеханические замки, которые смогли зарекомендовать себя как очень надёжные и практичные устройства, что и позволило им в быстрые срок получить немалую популярность. Если вы не доверяете электронике, то лучше взять обычный механический замок тут houselock.com.ua. Специалисты компании House Of Locks вам подскажут, что лучше подойдет.

Врезной электромеханический замок Cisa – принцип работы замков электромеханического типа

Говоря про запирающие устройства этого вида нельзя не отметить врезной электромеханический замок Cisa, по той причине, что продукция от этого производителя отличается очень высоким качеством, долговечностью и весьма доступными ценами.

Что касается принципа работы электромеханических замков, то он довольно прост. Когда происходит закрытие двери ригель воздействует на пружину имеющуюся в самом устройстве. То есть ригель входит в специальный паз имеющийся в раме, что и позволяет надёжно удерживать двери. В тоже время сам ригель соединён с электроприводом, в качестве которого может использоваться как электромагнит (устройства соленоидного типа), так и специальный электромотор (приспособления мотороного типа). Это позволяет запирать и отпирать приспособление благодаря воздействию на него электрического поля.

Основные виды замков

Электромагнитные замки можно разделить на различные виды по целому ряду критериев, одним из них является их конструкция, исходя из которой можно выделить следующие два вида запорных устройств:

Накладные. В этом случае цилиндр устанавливается с наружной стороны. Таким образом, если электричество будет отключено, то дверь может быть открыта. В устройствах этой конструкции также имеется ещё один механически элемент устанавливаемый с внутренней стороны и необходимый для принудительного открытия.

Врезные. Такое устройство устанавливается внутрь двери, также в них могут быть установлены специальные дополнительные вертикальные элементы.

Учитывая особенности каждого из этих двух видов устройств всегда есть возможность выбрать наиболее подходящее решение для своего конкретного случая. Также следует учитывать что некоторые замки могут обладать различными дополнительными функциями, такими как дистанционное их открытие и некоторыми другими. Такие функции могут быть очень полезными, однако, как правило, они также сказываются и на стоимости устройства.