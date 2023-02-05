Мешки полиэтиленовые в интернет-магазине

Большинство сегодняшних упаковочных пленок представляют собой многослойные структуры от трех до 12 слоев. Их также называют соэкструдированными пленками, потому что они изготавливаются с помощью процесса многослойной соэкструзии. Комбинация нескольких слоев из различных материалов улучшает механические и физические свойства пленки, включая устойчивость к проколам, разрыву и нагреванию, а также барьерные свойства для влаги и кислорода.

Многослойные пленки находят множество применений в производстве крупносерийной упаковки, включая пищевую и медицинскую упаковку. Комбинация нескольких полимерных слоев значительно увеличивает срок хранения за счет контроля скорости передачи кислорода, углекислого газа и влаги, а также концентрации кислорода внутри упаковки, что является ключевым фактором для сохранения свежести свежих продуктов в течение более длительного периода времени.

Наиболее распространенными полимерами, используемыми в производстве гибкой упаковки, являются полиэтилен (PE), полипропилен (PP), этилен-виниловый спирт (EVOH), полиамид (нейлон, PA), иономеры (EAA, EMAA) и этиленвинилацетат (EVA).

В каждом доме, не говоря уже о промышленных производствах, необходима пленка. Компания musornye-meshki.ru предоставляет широкий выбор полиэтиленовой пленки, начиная от упаковочной и до многослойной.

Среди них полиэтилен — самая большая и дешевая упаковочная пленка. Его легко обрабатывать. Самый важный сорт — это линейный полиэтилен низкой плотности. Это пленка высокой прозрачности, широко используемая для упаковки пищевых продуктов и выдувного формования бутылок. Иногда его комбинируют с полиэтиленом высокой плотности, который жестче, тверже и имеет более высокую прочность на разрыв, но меньшую прочность на удар. Комбинация LLDPE и HDPE обеспечивает превосходные свойства, и позволяет получать более тонкие пленки. По этой причине большинство современных упаковочных пленок содержат более одного слоя. Например, мешки полиэтиленовые для зерновых состоят из нескольких слоев, тогда как пленки, которые требуют более высокой механической прочности или повышенной термостойкости (упаковка для пищевых продуктов, предназначенная для микроволновой печи и горячего наполнения), часто включают слой полипропилена.

Помимо превосходной термостойкости, полипропилен обеспечивает основную прочность упаковки и способствует водонепроницаемости, тогда как пленки, требующие более высокой механической прочности и повышенной термостойкости, часто включают слой полипропилена. Помимо превосходной термостойкости, полипропилен обеспечивает основную прочность упаковки и способствует водонепроницаемости.

Некоторыми важными ограничениями полиэтиленовых пленок являются плохие газонепроницаемые свойства, низкотемпературная стойкость и сложность склеивания. Чтобы улучшить эти свойства, олефины часто комбинируют с полярными полимерами, поскольку олефины плохо прилипают к этим полимерам. Типичная упаковочная пленка для свежих продуктов состоит из четырех-семи слоев.