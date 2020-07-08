Методы окрашивания волос в Киеве

Решив как-то изменить свой внешний облик, женщины нередко приминают решение обновить цвет своей шевелюры. Важно действовать с умом: выбрать хорошую краску и правильно определить оттенок с учетом цвета кожи и глаз. Только в этом случае удастся добиться гармоничного интересного образа.

Многие останавливают выбор на коричневом цвете волос, среди оттенков которого несложно выбрать свой, идеальный. Золотистые тона идеально украсят смуглокожих обладательниц карих глаз. Темный шоколад позволит зеленоглазым загорелым дамам стать ярче и привлекательнее. Девушки со светлой кожей могут выбрать для себя коричневый с фиолетовым отливом, но женщинам постарше от этого необычного оттенка лучше отказаться – он прибавит им несколько лет. Русо-коричневый – замечательный тон, который смотрится естественно и хорошо оттенит красоту голубоглазых леди. Коньячный – цвет для зеленоглазых или кареоких смуглянок. Рекомендуем вам взглянуть на шатуш на темные волосы фото.

Тем, кто предпочитает более светлые оттенки, можно рассмотреть средне-русый цвет волос, который, благодаря своей натуральности, подойдет практически каждой. Так, девушки цветотипов «осень» или «весна» будут довольны результатом, если остановят выбор на медных оттенках русого, а вот «зиме» и «лету» лучше всего пойдет пепельный либо блонд. Если простой окрас кажется скучным, то можно слегка оживить образ при помощи брондирования, использования в окрашивании светлых и темных оттенков.

Какие краски для волос помогут добиться красивого русого оттенка без вреда для локонов? Это Estel professional, которая отлично маскирует седину, отличается богатством цветовой палитры и делает волосы блестящими. Wellaton – краска, содержащая витамины, она не только меняет цвет, но и ухаживает за локонами. L’Oreal Casting Creme Gloss позволяет добиться стойкого результата и при этом не вредит волосам, поскольку создана без аммиака.

Не менее востребован и темно-русый, цвет, рождающий ощущение естественности и натуральности. Не стоит думать, что он слишком скучен, напортив, под лучами солнца или ламп локоны приобретут по-настоящему сказочное сияние. Женщина с таким оттенком будет смотреться изысканно, элегантно и аристократично. На нее просто невозможно не обратить внимания. Однако после окрашивания следует проверить свою косметичку – гармонично с такими волосами будут смотреться светлые тени. Девушкам, у которых цвет волос темнее русого, перед окрашиванием (желательно – за пару дней) необходимо осветлить волосы.

Среди классических оттенков особого труда не составит выбор своего. Они удобны своей универсальностью – тем, что подходят практически каждой и позволяют подчеркнуть естественную красоту.