Мид-лейн – средняя линия в League of Legends

Мид-лейн — это самая короткая линия в Ущелье Призывателей, которая является центром действия каждой фазы игры. Именно в этом районе чаще всего происходят командные бои и осады вражеских укреплений. Игрок средней линии должен быть особенно осторожен в том, что происходит во время матча, поскольку у него относительно короткий путь до каждой точки на карте.

Перевести можно так:

The mid lane is the shortest lane in Summoner’s Rift and is the center of action for each game phase. In this area, team battles and sieges of enemy fortifications most often occur. The mid-laner needs to be careful about what happens during the match, as he has a relatively short path to every point on the map.

Призыватель должен реагировать на сигналы своего Лесника и остерегаться вражеских гангов. Кроме того, он обязан реагировать на действия своего прямого соперника — следовать за ним, когда он пытается спрятаться, или отвечать, агрессивно проталкивая линию. В свободное время у него может возникнуть соблазн помочь соседним переулкам, особенно в компании лесника. В мид-лейне наиболее распространены классы мага и истребителя.

Классы героев для мида

Лучшими героями для средней линии являются маги и истребители (убийцы и дуэлянты). Оба этих класса наносят высокий урон на протяжении всей игры. Их целью в командных боях является прямые противники на лейне и стрелки. Выбор между одним из этих классов зависит от того, какого именно урона не хватает в составе вашей команды и как будет легче достать героев соперника — на расстоянии или в прямом бою.

Маги — наносят магический урон с большого расстояния. Они хороши в проталкивании линий и поражении противников на расстоянии. Однако против агрессивных убийц им приходится нелегко , и не все из них обладают нужными инструментами для эффективного роаминга.

Истребители— очень агрессивный класс персонажей. Их трудно остановить, если они разгоняются в первые минуты игры. Им легко обойти способности Магов из-за их мобильности. Они также чрезвычайно эффективны при роаминге . Огромным недостатком является тот факт, что в командных боях им приходится прыгать в драку, чтобы выполнить свою задачу, что легко может обернуться их смертью.

Роаминг

Роаминг — это перемещение на другие линии или в лес, чтобы увеличить свое преимущество в матче и помочь своим союзникам в целом. Для того, чтобы успешно провести такое действие, вам нужен соответствующий герой. Лучше всего для этой задачи подходят истребители и некоторые маги . Они обеспечивают высокую вероятность убийства и достаточно мобильны, чтобы преследовать врагов в джунглях . Однако независимо от того, какого героя выбрал игрок, есть несколько правил, которым нужно следовать:

Сначала пропушить линию, а только затем перемещаться;

Не забывать следить за своим уровнем здоровья;

Не идти на ганк через лес в одиночку.

При этом также стоит помнить, что игроки средней линии имеют наименьшие возможности для стартовой позиции. Ни при каких обстоятельствах они не обязаны помогать джанглеру в первом лагере, а должны только охранять лес от вражеского вторжения.