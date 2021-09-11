Может ли быть казино настоящим хобби?

Помимо банковских опций, важно обращать внимание на лимиты — в первую очередь на лимиты вывода средств — а также на комиссии. Некоторые казино не устанавливают лимитов или сборов, в то время как другие имеют удушающие лимиты и возмутительные сборы. Рекомендуем вам посетить лучшее игровое заведение elslotswin.com.

И, играя в игровые автоматы, вы захотите выяснить, устанавливает ли казино общий еженедельный / ежемесячный лимит вывода средств. В некоторых казино есть такие низкие лимиты, например, 10 000 долларов в месяц, что было бы невыносимо выиграть прогрессивный выигрыш на 100 000 долларов и более. Чтобы обналичить все это, потребуется год или больше. Но некоторые казино делают исключения для прогрессивных победителей — важно понять это ДО того, как вы сядете играть.

Бонусы казино (игровых автоматов)

Одно дело онлайн-казино отличается от офлайн-казино — они предлагают рекламные акции. Теперь даже офлайн-казино предлагают рекламные акции, такие как бесплатные вращения, игровые турниры и бонусные баллы. Но онлайн-казино предлагают бонусы на депозит, также известные как бесплатные деньги.

Понять бонусы на депозит просто. Казино предложит сопоставить процент от вашего депозита до такого количества долларов. Например, 100% бонус на матч до 500 долларов. За каждый доллар, который вы вносите, казино будет давать вам дополнительный доллар — максимум до 500 долларов. Воспользуйтесь всем этим, и у вас будет банкролл в 1000 долларов.

К настоящему моменту вы, наверное, спросите, в чем подвох? И ты прав, если так думаешь. Онлайн-казино быстро разорились бы, если бы они раздавали деньги таким образом налево и направо, не заставляя вас делать что-то взамен.

В онлайн-казино вы ставите столько денег, прежде чем сможете обналичить их. Это называется прохождением игры или ролловером (требование).

Например, казино может сказать, что игроку слота придется поставить 35-кратный бонус, прежде чем он сможет обналичить его. Используя приведенный выше пример на 500 долларов, если вы получили весь бонус в 500 долларов, вам придется поставить 17 500 долларов, прежде чем вы сможете обналичить. В противном случае вы рискуете лишиться бонусных денег или выигрыша.