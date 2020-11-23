Мужские ремни и пояса

Летом хочется носить легкую одежду, которая была бы приятна телу, из мягких тканей, чтобы тело дышало в жаркие солнечные дни. Именно поэтому так популярны трикотажные изделия: платья и туники. Помимо качества трикотажа, который позволяет носить такую одежду даже в сильную жару, он еще и удобен, легко стирается, имеет множество расцветок и фактур, сочетается с различной одеждой и аксессуарами.

Расцветки для трикотажных платьев

Этим летом популярны синий, серый, черный и белый. Вы можете сочетать эти цвета, комбинировать. Ваше платье не будет выглядеть слишком пестро, если все эти цвета гармонично сочетаются. Очень популярен коралловый цвет, его можно сочетать с белым или бежевым цветом. Великолепно смотрят коралловые однотонные платья. Кстати, женский трикотаж из Иваново обладает не только качественной тканью и современными модными оттенками, но и доступной ценой, что позволит вам иметь несколько различных платьев или туник без особого вреда для кошелька.

Еще популярными цветами являются цвет фуксии и фиолетовый. Эти расцветки популярны уже не первый сезон. Они яркие и освежают кожу, идут как брюнеткам, так и блондинкам.

Покрой трикотажных изделий

Самые популярные крои этого лета – приталенные трикотажные платья, они подчеркивают фигуру, однако их не стоит носить, если ваша фигура не идеально, ведь они подчеркнут и недостатки, например, излишки на талии или бедрах. Таким девушкам рекомендуется носить более свободный крой или с завышенной талией.

Очень популярны платья туники, которые носят с шортами или обтягивающими легинсами.

Оригинально смотрятся платья многослойные, особенно, если цвета юбки будут различными и разной длины. Так же актуальны платья с подолом разной длины.

Платье можно дополнить поясом или мужским ремнем в Киеве, если открытое платье, то лучше носить с браслетом и колье, так вы только дополните ваш образ.

Варианты модных стильных композиций

Девушка в течение дня может бывать в разных местах – в офисе, в кафе, на вечеринке вечером. Одевать каждый раз что-то новое не всегда есть возможность, поэтому можно использовать аксессуары, которые меняют ваш образ, хотя платье остается одним и тем же.