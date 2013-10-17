Мужские трусы Calvin Klein купить дешево с доставкой

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Многие из нас недооценивают важность и силу хорошего нижнего белья. Если она слишком тугая, слишком свободная или если вы носите старую серую пару брюк, которые когда-то были белыми, вы должны что-то с этим сделать. Нижнее белье является одним из основных предметов, но мы склонны забывать об этом. Мы виновны в том, что бросали одну и ту же пару (после того, как их мыли, мы надеемся) изо дня в день. Мы никогда не задумываемся над тем, подходит ли нам нижнее белье, которое мы носим. Будь то поиск пары, которая действительно дополняет вашу форму , обеспечивает достаточную поддержку в течение дня или позволяет вашей коже дышать, когда вы активны, важно иметь хороший выбор в своем ящике, подробнее дальше.

Боксеры против трусов

Точно так же, как одежда, есть множество стилей мужского нижнего белья для вас на выбор; подгонка и форма могут иметь все значение. Так в чем же разница между боксерами и трусами? И даже какие трусы ?! Когда есть так много вариантов, как вы скажете, что будет лучше для вас? Важно убедиться, что вы чувствуете себя комфортно в том, что на вас надето. Ткань вашего нижнего белья должна быть дышащей, нежной на вашей коже, работать под одеждой, которую вы носите, льстить своей форме и подходить для того, что вы делаете в этот день. Итак, боксеры или трусы? Есть хорошие аргументы с каждой стороны в дебатах боксера против трусов. Вы можете быть боксером нижнего белья насквозь, но наличие различных стилей может быть действительно полезным. Это не означает, что вы должны надевать скафандр под костюмом для работы , но вы должны учитывать определенные факторы, прежде чем решиться войти в свои обычные трусы. Например, вы не купили бы костюм и галстук для спортзала, так почему бы вам надеть пару свободных мужских поддерживающих трусов для тренировок?

Боксерские трусы

Если вы ищете удобное мужское нижнее белье, не смотрите дальше, чем боксер. Боксерские шорты — популярный выбор нижнего белья, потому что они предоставляют больше свободы, чем другие, мешковатый материал позволяет коже дышать, в свою очередь, это создает более удобную область для вашей упаковки. В отличие от трусов, у некоторых боксеров также есть быстрый выход через рыхлый материал в передней части. Тем не менее, имейте в виду, что, хотя вы получите хороший ветерок, этот вид нижнего белья не предлагает вам поддержку, которая может вам потребоваться. Боксеры бывают двух стилей: стройная и повседневная.

Так, каковы трусы боксера? Есть небольшие различия между боксерами и трусами. Этот стиль обеспечивает такое же покрытие, если не больше, чем у пары боксеров, но без чрезмерно мешковатого вида. Они отлично подходят для тренировок, потому что они дают вам большую поддержку и защиту. Тем не менее, из-за пояса, расположенного чуть выше бедер — но ниже, чем полные трусы с высокой посадкой — этот стиль может подчеркнуть живот, создавая верхнюю часть кекса. Так что, если вы немного настороженно относитесь к своему животику, тогда лучше избегать такого типа нижнего белья.