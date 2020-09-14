На что обращать внимание при выборе дизайна дома ? 

Что нужно учитывать: форму здания, крышу, количество будущих домочадцев или проектируемую террасу? Разберем некоторые важные вопросы по жилью на одну семью.
В настоящее время на сайте DOM4M представлено несколько десятков готовых проектов . Несколько лет назад их было только половина. Как выбрать единственный из такого числа, если «мы строим один дом на всю жизнь» ?
Большинство инвесторов выбирают дом своей мечты, потому что он «красивый». Однако, как и в жизни, просто красивый дизайн не означает, что ваш дом будет функциональным. И в этом все дело: чтобы дом выполнял свою роль — чтобы мы жили хорошо, функционально , а не чтобы соседи восхищались с восторгом и намеком на зависть, что он красивый. Это довольно распространенная ошибка среди инвесторов: например, «жена выбрала, потому что она похожа на нее, у нее красивый цвет и декоративная крыша …» Я не говорю, что сначала удалите красивые и очаровательные дома и т. д., Но стоит заглянуть внутрь, быть на 100% уверенным, что дом мне нравится не только своей формой, но и отвечает моим функциональным требованиям.
Мой дом должен быть красивым для меня и адаптированным к моему образу жизни и функциональным потребностям .
Строительство дома, несомненно, является серьезным вложением средств, которое требует времени и денег, поэтому стоит потратить некоторое время на выбор правильного проекта, как с точки зрения ваших требований, так и с точки зрения рекомендаций плана развития земельного участка.
Ключевые этапы, ведущие к выбору подходящего проекта для конкретного участка:
- Анализ местного плана или условий застройки, установленных коммуной для данного участка.
- Анализ размеров участка и возможности размещения дома на участке согласно Закону о строительстве.
- Определение собственных требований к функциональности и форме дома вашей мечты.
План местного территориального развития может налагать правила формирования пространственного порядка и развития земель, а также конкретные условия застройки, например:
- максимальная площадь застройки участка,
- использование кровли соответствующей формы с указанием расположения скатов крыши,
- скат крыши,
- этажность здания,
- высота здания,
- максимальная ширина лицевого фасада здания.
Поэтому давайте помнить, что рекомендации местного плана для данного участка часто определяют параметры нашего будущего дома, и мы должны им следовать, чтобы получить разрешение на строительство.
Как мне найти план дома?
Когда мы уже боролись с местным планом и проанализировали размеры участка, теперь давайте сосредоточимся на том, что я, как будущий пользователь дома, требую от проекта? На что обратить внимание с точки зрения функциональности? Когда мы решаем спроектировать дом, стоит представить себе повседневную жизнь дома, подготовиться к логистическим соображениям и ответить на несколько вопросов:
Площадь дома. Выберем дизайн дома, соответствующий нашим способностям и потребностям. Построить большой дом несложно, значит, за ним все равно придется ухаживать … Поэтому лучше всего выбирать дизайн дома с оптимальной поверхностью, адаптированной к количеству людей в семье.