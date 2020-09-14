На что обращать внимание при выборе дизайна дома ? 

Что нужно учитывать: форму здания, крышу, количество будущих домочадцев или проектируемую террасу? Разберем некоторые важные вопросы по жилью на одну семью.

В настоящее время на сайте DOM4M представлено несколько десятков готовых проектов . Несколько лет назад их было только половина. Как выбрать единственный из такого числа, если «мы строим один дом на всю жизнь» ?

Большинство инвесторов выбирают дом своей мечты, потому что он «красивый». Однако, как и в жизни, просто красивый дизайн не означает, что ваш дом будет функциональным. И в этом все дело: чтобы дом выполнял свою роль — чтобы мы жили хорошо, функционально , а не чтобы соседи восхищались с восторгом и намеком на зависть, что он красивый. Это довольно распространенная ошибка среди инвесторов: например, «жена выбрала, потому что она похожа на нее, у нее красивый цвет и декоративная крыша …» Я не говорю, что сначала удалите красивые и очаровательные дома и т. д., Но стоит заглянуть внутрь, быть на 100% уверенным, что дом мне нравится не только своей формой, но и отвечает моим функциональным требованиям.

Мой дом должен быть красивым для меня и адаптированным к моему образу жизни и функциональным потребностям .

Строительство дома, несомненно, является серьезным вложением средств, которое требует времени и денег, поэтому стоит потратить некоторое время на выбор правильного проекта, как с точки зрения ваших требований, так и с точки зрения рекомендаций плана развития земельного участка.

Ключевые этапы, ведущие к выбору подходящего проекта для конкретного участка:

Анализ местного плана или условий застройки, установленных коммуной для данного участка.

Анализ размеров участка и возможности размещения дома на участке согласно Закону о строительстве.

Определение собственных требований к функциональности и форме дома вашей мечты.

План местного территориального развития может налагать правила формирования пространственного порядка и развития земель, а также конкретные условия застройки, например:

максимальная площадь застройки участка, использование кровли соответствующей формы с указанием расположения скатов крыши, скат крыши, этажность здания, высота здания, максимальная ширина лицевого фасада здания.

Поэтому давайте помнить, что рекомендации местного плана для данного участка часто определяют параметры нашего будущего дома, и мы должны им следовать, чтобы получить разрешение на строительство.

Как мне найти план дома?

Когда мы уже боролись с местным планом и проанализировали размеры участка, теперь давайте сосредоточимся на том, что я, как будущий пользователь дома, требую от проекта? На что обратить внимание с точки зрения функциональности? Когда мы решаем спроектировать дом, стоит представить себе повседневную жизнь дома, подготовиться к логистическим соображениям и ответить на несколько вопросов:

Площадь дома. Выберем дизайн дома, соответствующий нашим способностям и потребностям. Построить большой дом несложно, значит, за ним все равно придется ухаживать … Поэтому лучше всего выбирать дизайн дома с оптимальной поверхностью, адаптированной к количеству людей в семье.