На что следует обращать внимание при выборе поддержанного автомобиля, этот вопрос волнует массу россиян. Многие из нас просто мечтают о покупке нового автомобиля. Но реалии нашей жизни таковы, что не все могут позволить себе покупку такого транспортного средства. Поэтому в большинстве случаев автолюбители становятся перед нелегким выбором – стоит ли покупать новую машину низкого класса или подержанное авто своей детской мечты. И очень часто люди выбирают именно последний вариант.

Выбирая подержанное авто, следует понимать, что не все владельцы машин, выставляют их на продажу по причине острой потребности в деньгах. Некоторые автолюбители продают машины из-за наличия проблем в их эксплуатации. Такие проблемы могут заключаться, в чем только можно. Исходя из этого, необходимо как следует осмотреть автомобиль, чтобы сделать действительно правильный выбор.

Особое внимание нужно уделить осмотру состояния кузова транспортного средства. На его поверхности не должно оказаться никаких видимых повреждений. Покупать автомобиль можно при поддержке специалиста, который сможет наиболее объективно оценить степень тех или иных повреждений. Осматривая все части машины при серьезном подходе к делу, можно сделать некоторые предварительные выводы о ее реальном состоянии.

Наверное, самым важным этапом при выборе подержанного автомобиля является осмотр двигателя. Естественно, разбирать двигатель на месте не позволит ни один владелец машины, однако его состояние можно оценить при помощи слуха, обоняния и внешнего вида. Здесь можно обратить внимание на пробег автомобиля. В любом случае, двигатель должен быть чистым и без явных повреждений. То же самое касается и остальных деталей транспортного средства.