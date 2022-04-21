Надежные теплицы из поликарбоната в Москве

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При заказе теплицы в нашей компании на сайте Domteplic.ru вы получаете качественную продукцию от производителя. Нет посредников! Самое главное, что наша компания имеет большой опыт в изготовлении металлоконструкций. У нас есть собственный лакокрасочный цех, где мы наносим высококачественные порошковые покрытия на всю нашу продукцию. Чем меньше звеньев в производственной цепочке, тем ниже цена теплицы.

Гарантийный срок Как уже упоминалось выше, мы завершили полностью замкнутый цикл тепличного производства. Мы используем высококачественные материалы в производстве, и у нас есть собственная линия по производству порошковых покрытий. В процессе производства наши специалисты тщательно следят за качеством продукции. Таким образом, мы можем гарантировать теплицу, точнее, целостность теплицы и коррозию металла на срок до 2 лет. Как показывает практика, срок службы такой продукции составляет более 10 лет.

Преимущества стандартной теплицы: