Надежные теплицы из поликарбоната в Москве

Если вы хотите приобрести теплицу, то необходимо связаться с нашим менеджером любым удобным способом, чтобы получить профессиональную консультацию и купить теплицу.
При заказе теплицы в нашей компании на сайте Domteplic.ru вы получаете качественную продукцию от производителя. Нет посредников! Самое главное, что наша компания имеет большой опыт в изготовлении металлоконструкций. У нас есть собственный лакокрасочный цех, где мы наносим высококачественные порошковые покрытия на всю нашу продукцию. Чем меньше звеньев в производственной цепочке, тем ниже цена теплицы.
Гарантийный срок Как уже упоминалось выше, мы завершили полностью замкнутый цикл тепличного производства. Мы используем высококачественные материалы в производстве, и у нас есть собственная линия по производству порошковых покрытий. В процессе производства наши специалисты тщательно следят за качеством продукции. Таким образом, мы можем гарантировать теплицу, точнее, целостность теплицы и коррозию металла на срок до 2 лет. Как показывает практика, срок службы такой продукции составляет более 10 лет.
Преимущества стандартной теплицы:
- Рама изготовлена из стали и имеет срок службы не менее 30 лет;
- Новый современный профиль поддержки позволяет вам самостоятельно устанавливать другие опции для вашей теплицы, что невозможно в других теплицах;
- Металлический профиль и необходимый уклон крыши обеспечивают высокую снеговую нагрузку и беспрепятственный поток снега, кроме того, зимой не нужно снимать окна.
- Простота установки и понятные инструкции. Сэкономьте до 30% времени и денег на установку;
- Возможность выбрать любой цвет в теплице, не считая трех основных цветов (белый, зеленый, коричневый);
- Надежная система вентиляции позволяет установить собственный автоматический вентилятор;
- Тип купе в базовой комплектации — это легкая и удобная дверь, есть несколько вариантов выбора дверей разных конструкций;
- Специальное резиновое уплотнительное кольцо может идеально запечатать внутреннюю часть теплицы. Убедитесь, что заполнение прижато к раме в наибольшей степени, тем самым устраняя грохот стекла на ветру;
- Различные предлагаемые теплицы и другие варианты;
- Возможность установки теплицы как можно ближе к конструкции.