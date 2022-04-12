Наиболее универсальный светильник — люстра

В первую очередь важна форма и расположение светильника, интенсивность и направленность света. Для больших комнат необходимо приобретать люстру с тремя, четырьмя лампами, а то и больше. На кухню обычно нужен светильник из материала, который легко моется, с двумя или тремя плафонами. Подвесная люстра с изысканным дизайном будет уместнее всего в гостиной, поскольку это самое большое помещение в доме. Вообще такой светильник наиболее универсальный и будет хорошо смотреться где угодно, важно только правильно выбрать габариты и количество лампочек.

В спальне хорошо будет смотреться люстра с матовым или тканевым абажуром, особенно хорошо, если есть регулятор света. Такая комната не требует яркого освещения, скорее наоборот, оно должно быть приглушённым. При выборе светильника для спальни обращайте внимание на форму плафона: он обычно направлен вверх, то есть в потолок. Если высота комнаты небольшая, то достаточно плотно прижатой потолочной люстры, которая занимает мало места.

Бра для стен

Так обычно называются настенные светильники, их абажур направлен и вверх, и вниз, вы можете экспериментировать с ними и использовать для подсветки определённого места или предмета, например, картины. Возможен вариант, когда они вместе с люстрой сделаны в одном стиле. А если вы выбираете светильник в коридор или прихожую, тогда бра в количестве двух-трёх штук подойдёт как никогда лучше, это хороший выбор для создания нескольких световых зон. В узкой комнате такое освещение визуально сделает пространство шире.

Точечные светильники — поле для экспериментов

А если вы желаете купить потолочный светильник? Сначала обращайте внимание на тип крепления. Кроме люстр и плафонов, сейчас распространены софиты, с помощью которых в основном делается узконаправленное освещение. Размер светильника тоже очень важен: массивный подойдёт только для помещения большой площади и там, где есть высокий потолок.