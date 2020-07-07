Накрутка подписчиков в Инстаграме. Платное привлечение

Цели маркетинга в социальных сетях
- новое поколение лидов
- удержание клиентов
- рост трафика на сайт
- работать с отрицательными отзывами
- повышение узнаваемости бренда
- быстрый рост продаж
- исследование потребительского спроса
- информирование аудитории
Социальные сети помогут вам достичь ваших целей и добиться успеха в SMM. Для этого вы должны знать назначение и особенности каждого из них. Сегодня очень популярна накрутка в Инстаграме. Вы наверняка знакомы с самыми популярными платформами. Вы можете тут https://unu.ru/services/instagram/follower заказать накрутку подписчиков в инстаграме платную.
Ключевые показатели эффективности маркетинга в социальных сетях
- Любит, делится, комментирует . Рост последователей. У вашего сообщества стабильная положительная динамика? Важно видеть не сам рост, а СТАБИЛЬНЫЙ рост. Если на графике есть резкие изменения без дальнейшего роста, вы, возможно, допустили ошибку при выборе стратегии маркетинга в социальных сетях.
- Качество последователей . Следите за своей целевой аудиторией! Много ли ботов? Ваша аудитория соответствует запросу? Если вы продаете косметику и большая часть подписчиков делает мужчин — что-то не так.
- Подписчики переходят из социальной сети на ваш сайт . Возможно, это не ваша цель, но это указывает на определенную проблему, если несколько человек заходят на сайт.
- Чистое увеличение числа подписчиков . Это показывает, насколько активно ваше сообщество растет в данный период. Это баланс между количеством последователей, которые присоединились, и теми, кто ушел. Если к вашему сообществу присоединилось 500 человек, а осталось 400 — прирост сети составляет всего 100 подписчиков.
- Активные последователи . Активные подписчики — это уникальные подписчики, которые выполнили более 1 действия за указанный период. Те, кто выполнил более 3 и 10 действий, делают вашу лояльную аудиторию.
- Те, кто обсуждают . Это можно измерить только в Facebook, и это указывает на вирусный эффект вашего маркетинга. Это подписчики, которые поделились вашими постами в своей ленте. Например, ваш друг зарегистрировался в новом кафе или прокомментировал сообщение. Все эти действия способствуют росту вашего сообщества.
- Охват . Количество подписчиков, просмотревших ваши сообщения. Этот индикатор является органичным, так как учитываются мнения в ленте и в сообществе.
- Участие . Этот показатель позволяет обнаружить реальную заинтересованность ваших подписчиков.