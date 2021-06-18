Насадки для фрезера: путеводитель по ассортименту

Работа ни одного современного неил-мастера сегодня не обходится без использования фрезера. Маникюрный аппарат стандартно состоит из двух элементов – блока с мотором и всеми регуляторами, и ручки, на конце которой фиксируется фреза для маникюра. Именно от того, какой инструмент подобран, зависит тип и степень воздействия на кожу или ноготь клиента. Чтобы подобрать безопасную фрезу для снятия гель—лака или для удаления ногтевого птеригия, важно хорошо разбираться в разновидностях этого инструмента.

Виды насадок

Для работы мастеру потребуется сразу несколько различных насадок. Но на страницах магазинов их огромное количество, например, на сайте https://shellnail.com.ua/frezer-nasadki-ruchki/nasadki-dlya-manikurnogo-apparata/ их около 300 позиций, и для новичка выбор становится задачей крайне сложной. Начать стоит с основной классификации, фрезы для маникюра и педикюра отличаются по своему типу:

классические – головки разной формы на тонком хвостовике;

смарт-диски для стоп – круглые пластины на хвостовике, на которые надеваются сменные накладки;

колпачки – сменные одноразовые насадки, которые используются для кожи стоп и надеваются на резиновую основу.

Насадки для аппаратной обработки ногтей и кожи отличаются по материалу:

твердосплавные (металлические). Такие насадки для фрезера применяются в основном для снятия гель-лака, геля или акрила. Они работают по принципу ножа – на головке имеются насечки, которые при вращении от привода срезают частички искусственного материала. Чем глубже прорези, тем грубее обработка. Считается, что это лучшая фреза, которую можно купить для снятия гель лака;

алмазные – имеют напыление из мелких твёрдых частиц на поверхности головки, что делает их идеальными для работы с кожей (удаление кутикулы, частиц кожи с поверхности ногтевой пластины и под её свободным краем);

керамические – требуют аккуратности в работе в силу своей хрупкости, но считаются одними из самых безопасных. Керамические фрезы используются и для снятия гель-лака, но чаще ими обрабатывают натуральный ноготь и удаляют частицы кожи;

полировочные – могут быть сделаны из силикона, хлопка и фетра.

Отличаются насадки между собой и по форме. Тут вариантов тоже немало: цилиндр, игла, конус, шар, обратный конус, пламя, кукуруза и пр. Подбор зависит от конкретной задачи: для снятия слоёв геля нужны крупные цилиндрические формы, для поднятия кожи вокруг пластины – маленький шарик, а для зачистки труднодоступных мест – тонкая игла.

Как составить базовый набор фрез

Чтобы не набрать лишнего, растерявшись в большом ассортименте, лучше ориентироваться на советы опытных мастеров. Однозначно стоит заказать следующие позиции, без которых в работе не обойтись:

конусообразная усечённая или цилиндрическая твердосплавная насадка для первого этапа процедуры – снятия старого материала. Для гель-лака также подойдёт керамическая насадка формы кукуруза, но цена у неё будет выше;

боры с алмазным напылением формы конус, свеча, шар и игла – ими можно качественно обработать кутикулу, боковые валики и удалить частицы кожи с самого ногтя;

шлифовочные – их можно брать несколько, разных диаметров и мягкости;

резиновая основа и сменные песочные колпачки – для обработки стоп, удаления мозолей.

Начать работу с насадками очень просто – выбранную нужно вставить в ручку и закрыть зажим, повернув фиксирующее кольцо.

У каждого практикующего мастера есть коллекция любимых насадок, собрать подобную можно только опытным путём, пробуя различные варианты. Большой плюс в том, что стоят они недорого, поэтому и эксперименты вполне можно себе позволить.