Настенные системы V

Металлические стеллажи: преимущества сборной конструкции и монтаж

Стеллажи сборные металлические и стойка настенная предназначены для временного хранения груза, которым часто выступает продукция магазинов. Данные конструкции облегчают работу, ведь открытые стенки упрощают поиск товара. Это обязательное оснащение складов, которое экономит до половины места в помещении. Но каким должен быть стеллаж для магазинов? Данный вопрос часто волнует владельцев супермаркетов, работающих с разной продукцией. Предлагаем рассмотреть критерии выбора полочных хранилищ.

Обзор металлических стеллажей для супермаркета

Стеллажи должны быть надежными, поэтому они сделаны из металла. Предварительно поверхности фосфатуються, после чего могут покрываться порошковой краской. Она предотвращает попадание влаги на открытые участки металла, поэтому модульные хранилища долго не подвержены коррозии. Это позволяет купить стеллажи для гаража, где можно разместить оборудование в местах повышенной влажности. Металлические стеллажи имеют высокую устойчивость к нагрузкам. Они не прогибаются под заявленным весом, снижает риск ломки изделия. Металлические стеллажи не подвержены быстрому износу при ежедневном использовании. Им не вредят случайные удары и умеренный механическое воздействие. Даже при полной загрузке оборудования сохраняет устойчивость, но важно начинать составлять товар с нижних полок.

Основой модульных стеллажей является стойки. Они сделаны из прочной стали, поэтому не деформируются под заявленным нагрузкам. Изделия, которые Вы можете выбрать на sklad-77.ru бывают сварными и разборными. Первый вариант отличается повышенной механической стойкостью, но его сложнее транспортировать. Разборные стеллажи легко собирать, а при транспортировке их можно разобрать. Для большей надежности стойки соединяются перемычками.