Нефтяные пятна в реке. Штраф предприятию за сброс

Охрана природы является одной из важнейших задач любого государства, которое заботиться не только о сиюминутном благосостоянии своих граждан, но и также о том, чтобы уровень жизни последующих поколений также повышался. Именно поэтому в экологическом законодательстве Республики Беларусь предусмотрена ответственность за нанесения вреда окружающей среды.

Хотя большинство предприятий, находящихся на территории государства старается соблюдать разработанные законы, которые касаются экологии, но всё же иногда приходиться принимать решения о том, чтобы наказывать людей и организации, которые допустили грубые ошибки и допустили ситуацию при которой природе был нанесен ущерб.

Так, в прошлом году на реке в Минской области неожиданно появились пятна «радуги». По данным предоставленным прокуратурой новостному агентству regions.by виновника сброса уже оштрафовали.

Пятна «химического» происхождения были замечены на территории акватории р.Лошица дважды: 11.11 и 5.09 2021г. Местоположение нефтяных следов следующее: около жилого здания, которое располагается в 1-ом Трубном переулке.

«Горремливнесток» является предприятие, которое занимается сбросом и очисткой в реки и озера поливомоечных, талых и дождевых вод, а также очищенной воды из производственных стоков города Минск по коллекторам.

Работниками прокуратуры Минской области было выяснено, что сточные воды, которые были загрязнены отходами нефтяного происхождения, из ливневых стоков находящихся на балансе «Горремливнесток» попали в водоём.

Согласно информации предоставленной правоохранительными органами данное предприятие было привлечено к административной ответственности. Мерой наказания было выбрано взыскание в виде штрафа, размером шестьдесят и семьдесят базовых единиц. В соответствии с изменениями в законодательстве Республики Беларусь размер базовой величины с января месяца 2022 года определяется в размере 32 белорусских рублей. Соответственно в данном случае речь идет о назначенных штрафах в размере 1920-ти и 2240 рублей.

Помимо назначенных штрафов предприятию «Горремливнесток» необходимо возместить ущерб, который был причинен природе от сбросов воды с нефтяными отходами. Согласно оценке Прокуратуры Республики Беларусь данный ущерб был оценен в размере 4 900 белорусских рублей.

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