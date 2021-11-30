Несколько простых советов, как улучшить внешний вид вашей ванной комнаты

Например, цвета светильников на унитазе и раковине должны сочетаться с цветами рамы зеркал. Сочетание цветов аксессуаров и рамы зеркала придаст вашей ванной комнате ощущение комфорта.

Занавески для душа

Если у вас небольшая ванная комната, важно максимально использовать пространство. Даже если у вас большая ванная комната, наличие обычных дверей может иногда сделать вашу ванную комнату скучной и тесной.

С занавесками для душа вы сделаете ванную комнату более заметной, а также добавите красок в ванную. Цвет занавески для душа также важен. Убедитесь, что цвет вашей занавески для душа не непрозрачный. Вместо этого выберите светлые тона, такие как пепельный или белый.

Позвольте свету, много

После того, как вы покрасили стены, почистили плитку и поставили занавески для душа, вам понадобится свет . И не просто тусклая лампочка в центре ванной, нужно несколько ярких светильников.

Два-три окна в вашей ванной комнате, через которые проникает естественный свет, — это прекрасно. Лампы в ванной должны давать мягкий свет, а не интенсивные желто-оранжевые лучи, которые вы используете в других комнатах.

Украшаем фото

Чтобы улучшить унылый вид вашей ванной комнаты — большой или маленькой — нужно что-то особенное, нестандартное.

Вешать личные картины на стену может показаться необычным, но подумайте об этом. Если вы разместите фотографии себя или ваших близких на стене ванной комнаты, это придаст ей особый и личный вид. Это, без сомнения, необычное явление, но оно очень хорошо улучшает внешний вид вашей ванной комнаты.

Ваша ванная комната не должна выглядеть такой тусклой, как надгробная плита, и вы можете улучшить ее внешний вид. Вы же не хотите купаться в унылой ванной, не так ли? Придайте вашей ванной комнате индивидуальный, изысканный вид.