Носки от поставщика в Украине: главные параметры выбора

Раньше носки считались предметом нижнего белья – скрытым от мира и невидимым под штанами. Сейчас же многое поменялось в мире моды и настал «звездный час» этого аксессуара, теперь не только приемлемо, но и очень стильно выделять разноцветные носки в своем образе.

Правильная пара носков выигрышно выделит вас

Как носить забавные, стильные высокие носки с принтом? Независимо от того, носите ли вы повседневную одежду или деловую, вы можете оживить образ с помощью забавной пары носков.

Итак, поехали! Какие надеть носки для «экипажа» с разными видами одежды:

Штаны. Старые джинсы и футболка – комплект, который 50% времени носит большая часть населения планеты. Но зачастую это выглядит скучновато. Наденьте длинные разноцветные носки, и ваш наряд станет более ярким и насыщенным. Кроссовки или мокасины отлично подойдут, когда вы закатываете манжету джинсов. И не бойтесь быть ярким и сумасшедшим. Это похоже на работу с чистым холстом. Посмотрите, куда приведет вас ваше воображение. Леггенсы. Ну тут вообще все очень просто – для максимального эффекта наденьте носки поверх леггинсов и вы почувствуете себя не только удобно но и невероятно стильно. Дополните образ любимой футболкой, свитшотом или худи и наслаждайтесь собой. Шорты. Вы можете сочетать шорты и высокие цветные носки с кроссовками или ботильонами. А еще с сандалиями. Да, все верно! Эта модная оплошность стала довольно популярной. Но, чтобы не выглядеть как соседский дедушка в носках и сандалиях, просто необходимы выбирать красочные носки! Такой образ совершенно неуместен, если надеть простые белые носки. Хотя некоторые люди будут встревожены этим проявлением несоблюдения правил, другие будут аплодировать вашему смелому выбору. Платья и юбки. Подберите носки к платью или юбке, выбрав ту же цветовую палитру. Завершите образ балетками или ботильонами. К ботильонам вы можете одеть короткие носки. Все зависит от того насколько смелым вы хотите сделать свой образ. Деловой костюм. Начинаете чувствовать себя немного вялым на работе? Прикольные носки могут добавить индивидуальности и живости вашей деловой одежде. Вы и ваши коллеги в полной мере сможете насладиться оригинальностью. Официальная одежда. Яркие носки идеальны, если вы собираетесь на свадьбу или выпускной бал. Небольшой оригинальный штрих – это все, что вам нужно, чтобы выделиться. Определите свой основной цвет и подберите пару забавных носков к нему. Просто наденьте носки с классическими брюками и сядьте, скрестив ноги. Ваши стильные носки будут выглядеть из-под штанины – это модно сейчас. Поверьте, это растущая тенденция на подиумах.

Где найти и купить модные носки?

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