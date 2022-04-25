Носки от поставщика в Украине: главные параметры выбора

Раньше носки считались предметом нижнего белья – скрытым от мира и невидимым под штанами. Сейчас же многое поменялось в мире моды и настал «звездный час» этого аксессуара, теперь не только приемлемо, но и очень стильно выделять разноцветные носки в своем образе.
Правильная пара носков выигрышно выделит вас
Как носить забавные, стильные высокие носки с принтом? Независимо от того, носите ли вы повседневную одежду или деловую, вы можете оживить образ с помощью забавной пары носков.
Итак, поехали! Какие надеть носки для «экипажа» с разными видами одежды:
- Штаны. Старые джинсы и футболка – комплект, который 50% времени носит большая часть населения планеты. Но зачастую это выглядит скучновато. Наденьте длинные разноцветные носки, и ваш наряд станет более ярким и насыщенным. Кроссовки или мокасины отлично подойдут, когда вы закатываете манжету джинсов. И не бойтесь быть ярким и сумасшедшим. Это похоже на работу с чистым холстом. Посмотрите, куда приведет вас ваше воображение.
- Леггенсы. Ну тут вообще все очень просто – для максимального эффекта наденьте носки поверх леггинсов и вы почувствуете себя не только удобно но и невероятно стильно. Дополните образ любимой футболкой, свитшотом или худи и наслаждайтесь собой.
- Шорты. Вы можете сочетать шорты и высокие цветные носки с кроссовками или ботильонами. А еще с сандалиями. Да, все верно! Эта модная оплошность стала довольно популярной. Но, чтобы не выглядеть как соседский дедушка в носках и сандалиях, просто необходимы выбирать красочные носки! Такой образ совершенно неуместен, если надеть простые белые носки. Хотя некоторые люди будут встревожены этим проявлением несоблюдения правил, другие будут аплодировать вашему смелому выбору.
- Платья и юбки. Подберите носки к платью или юбке, выбрав ту же цветовую палитру. Завершите образ балетками или ботильонами. К ботильонам вы можете одеть короткие носки. Все зависит от того насколько смелым вы хотите сделать свой образ.
- Деловой костюм. Начинаете чувствовать себя немного вялым на работе? Прикольные носки могут добавить индивидуальности и живости вашей деловой одежде. Вы и ваши коллеги в полной мере сможете насладиться оригинальностью.
- Официальная одежда. Яркие носки идеальны, если вы собираетесь на свадьбу или выпускной бал. Небольшой оригинальный штрих – это все, что вам нужно, чтобы выделиться. Определите свой основной цвет и подберите пару забавных носков к нему. Просто наденьте носки с классическими брюками и сядьте, скрестив ноги. Ваши стильные носки будут выглядеть из-под штанины – это модно сейчас. Поверьте, это растущая тенденция на подиумах.
Где найти и купить модные носки?
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