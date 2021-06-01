Нюансы выбора автомобильного аккумулятора

Вопрос о том, какой аккумулятор выбрать, рано или поздно встает перед каждый владельцем авто. Большинство элементов питания сегодня являются необслуживаемыми, а значит, не требуют от водителя каких-либо знаний и навыков, однако все так просто только на первый взгляд.

Для того чтобы подобрать аккумулятор, соответствующий требованиям по всем параметрам, необходимо научиться понимать главные понятия и термины.

В первую очередь, следует обратить внимание на такой параметр, как ёмкость. Важно учитывать, что при устаревании аккумулятора, а также при существенном снижении температуры она также значительно падает. Резервная ёмкость — еще один показатель, по которому можно определить, на протяжении какого дополнительного периода транспортное средство еще способно передвигаться за счёт энергии АКБ.

Ток холодной прокрутки демонстрирует ту силу тока, которую батарея в течение определенного периода времени выдает в обязательном порядке в определенном температурном режиме. В теории, чем выше данный параметр, тем лучше.

Полярность бывает прямой и обратной, в первом случае предполагается, что полюсной положительный вывод “плюс” расположен с левой стороны.

Если транспортное средство не оснащено дополнительным энергопотребителем, то в процессе приобретения нового аккумулятора следует обратить внимание на те показатели ёмкости, которые изначально рекомендованы производителем. Внушительной мощности АКБ, ассортимент которых предлагается на https://topmaxavto.com.ua/, приобретаются в случае, когда ТС оборудовано охранной системой, мультимедиа или такими крупными потребителями электроэнегрии, как фароискатели, лебедка, подогреватели, противотуманки и др.

Тонкости покупки аккумулятора для авто

В процессе приобретения подходящей АКБ для транспортного средства необходимо подробно ознакомиться со всеми требования инструкции по эксплуатации и узнать, каким образом можно воспользоваться гарантией. Достаточно порой не учесть хотя бы минимальные нюансы для того, чтобы срок службы аккумулятора был существенно сокращен, более того, это негативно отражается на работе электрооборудования автомобиля в целом.

Особое внимание стоит обратить на те аккумуляторные батареи, которые производились по специальной технологии Ca/Ca, ее использование позволяет создавать источники постоянного тока с увеличенной емкостью и напряжением, но без увеличения габаритов АКБ.