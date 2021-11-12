О качественной технике Apple и iPhone

Руководство по покупке Apple iPhone: какой вам подходит?

Мы не хотим этого признавать, но вот что: Apple IPhone 12 Mini 64 Гб — хороший выбор. Это даже отличный вариант, если вы привыкли к iOS и не слишком привязаны к Android.

IPhone также является очень популярным смартфоном. По данным исследовательской компании, на долю Apple пришлось 40 процентов поставок смартфонов в третьем квартале 2020 года.

Давайте сделаем ваше решение о покупке немного проще с помощью нашего руководства по покупке iPhone. Купить качественную технику от Apple вы можете на сайте https://applerostov.com/kupitiphone.

Apple iPhone 12: лучший для большинства людей

IPhone 12 носит базовое имя не зря. Это хорошо сбалансированный телефон, который подойдет большинству пользователей. 6,1-дюймовый экран достаточно велик, чтобы им было удобно пользоваться, но при этом достаточно мал, чтобы им было удобно управлять. Чипсет A14 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают высокую скорость работы устройства. Если вам это небезразлично, есть также множество интересных вариантов цвета на выбор.

Как и все устройства Apple, этот телефон имеет обновленный язык дизайна, который действительно напоминает старые iPhone. Стекло закрывает заднюю и переднюю панели, а керамический экран защищает экран. Они также имеют металлическую рамку, которая очерчивает все устройство. Это отличный телефон, и вам также понравится, что он продается по разумной цене, учитывая, что большинство современных мобильных телефонов стоят дороже.

Технические характеристики Apple iPhone 12:

Дисплей: 6,1 дюйма, 2532 x 1170

SoC: Apple A14 Bionic

Оперативная память: 4 ГБ

Хранение: 64/128/256 ГБ

Камеры: 12 и 12 МП

Фронтальная камера: 12 МП

Аккумулятор: 2815 мАч

Программное обеспечение: iOS 14.1

Apple iPhone SE: самый дешевый продукт для современных iPhone

Новый iPhone SE оснащен беспроводной зарядкой и имеет степень защиты IP67 для защиты от воды и пыли. Вы также получаете до 256 ГБ памяти, одну камеру на задней панели и 4,7-дюймовый дисплей. Известный интернет-магазин электроники в Ростове-на-Дону https://applerostov.com/ предлагает выгодные цены на весь актуальный список Айфонов.

С точки зрения дизайна iPhone SE очень похож на старые iPhone. У него большие лицевые панели и сканер отпечатков пальцев Touch ID под дисплеем. Это ни в коем случае не самый красивый телефон в мире, но он предлагает отличное соотношение цены и качества.