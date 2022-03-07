О потолочных лед светильниках. Их видах, нюансах в выборе и покупке в интернет-магазине

Где нужны потолочные LED-светильники

Светодиодные потолочные светильники в наше время пользуются повышенным спросом в силу своей экономичности и способности освещать большой объём пространства при сравнительно небольших собственных габаритах. Такое сочетание характеристик способствовало вытеснению всех прочих видов и типов осветительных приборов. Буквально за несколько лет потолочные led светильники потолочные полностью заменили свои люминесцентные аналоги, доказав при этом более высокую производительность.

Сейчас подобные модели являются прерогативой общественных мест – официальных учреждений, заведений здравоохранения, питания, образования и пр. Кроме того, их можно увидеть и в различных магазинах и торговых центрах, в развлекательных комплексах и т.д. Но и этим сфера применения потолочных LED-светильников не ограничивается. Им нашлось место и в промышленности, и на складах, и в помещениях для спортивных состязаний. Нетрудно понять, что популярность устройств подкрепляется их реальной эффективностью, а не формальными паспортными характеристиками.

Какими бывают потолочные LED-светильники

Нынешний рынок осветительной техники пестрит моделями разных видов. Прежде всего, идёт борьба между встраиваемыми потолочными светильниками и накладными. Первые предназначены для монтажа в толщу перекрытия, что позволяет сделать внешний вид потолка более однородным, но при этом требует тщательной подготовки перед монтажом. Вторые же можно устанавливать непосредственно на перекрытие, но некоторым потребителям такой подход кажется не очень эстетичным.

Кроме того, существуют ещё и подвесные потолочные светодиодные светильники, способные изменить геометрию помещений путём регулировки длины подвеса – троса, цепи или штанги. Разумеется, модели последнего типа можно устанавливать только в помещениях с высокими потолками, в то время, как все прочие модификации не имеют такой привязки. В быту подвесных изделий стараются избегать, всегда отдавая предпочтение накладным потолочным LED-светильникам.