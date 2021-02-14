О психологии и не только

Психология в маркетинге – реальная помощь бизнесу

В первую очередь стоит помнить, что люди падки на «халяву». Скидки, акции, бонусы – все это, несомненно, привлечет внимание покупателя. Есть одна психологическая хитрость, которая поможет увеличить отдачу от акций: предлагать людям необходимо бонус сразу, прямо сейчас. Им интереснее получить что-то быстро, чем много, но когда-нибудь потом. Стоит учитывать этот фактор во время планирования конкурсов и акций. Рекомендуем перейти на страничку Федора Щербакова, который рассказывает о психологии.

Негатив быстро надоедает. Когда мозг человека получает только негативную информацию, он перестает ее воспринимать. Но, вот парадокс, если он получит в это же самое время позитивную информацию, мозг не воспримет ее ярче и позитивнее. Чем она есть на самом деле.

Выделяя что-то индивидуальное в своих товарах и услугах обязательно сделайте это позитивным и приносящим пользу. Все органы чувств у человека спокойно реагируют на знакомые образы, если они не были связаны с сильным эмоциональным переживанием (как положительным, так и отрицательным). Необходимо выделить отличие только с хорошей стороны.

«Ценники Эльдорадо», то есть числа с девятками в конце, перестают работать. Это связано с тем, что мозг человека все-равно сумму округляет. Необходимо создавать такие цены, чтобы человеку было просто посчитать примерную сумму покупки самостоятельно, но при этом избегать совсем круглых цен, таких как 1000, 1300 и так далее. Стоимость лучше ставить с цифрами 2,4,7,8. На такие цифры мозг реагирует, как на обоснованные.

Человек склонен оценивать ситуацию не очень объективно, так как перегруженный работой, домашними заботами и бытовыми проблемами потребитель непроизвольно заменяет сложные и требующие вдумчивого решения вопросы на более легкие.

Любой потребитель склонен оценивать покупку не по сумме фактов, которые присутствовали во время процесса, а только по самому эмоциональному моменту или окончанию общения с продавцом. Стоит обратить внимание на данную особенность и пытаться создать положительное впечатление в момент, когда клиент держит в руках заветный товар, но деньги еще не отдал. В этом случае вероятность совершения покупки стремится вверх.

Человек не любит упускать возможности. Когда же такое происходит, мозг прокручивает цепочку вероятностей в обратном направлении, то есть что было бы, если бы покупатель приобрел товар. Возникает сильнейшая мотивация совершить покупку, так как клиент уже почувствовал радость от обладания ей. После акции или скидки на хорошо разрекламированную продукцию поток покупателей увеличивается, особенно. Если они осведомлены об этой акции.

Общие психологические тактики применимы ко многим сферам бизнеса. Рекомендуется использовать не более 3-4 тактик за 1 раз, плавно и логично объединяя их вместе. Не стоит полагаться только на маркетинг и рекламу. Без правильной работы продавца не сработает ни один психологический прием.