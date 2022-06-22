Як вибрати інтерактивне обладнання для молодшої школи?

Вже не секрет, що без інтерактивного обладнання зацікавити дітей чи привернути їхню увагу дуже складно. Інтерактивне обладнання для освіти схоже за загальними принципами роботи, але має багато відмінностей та нюансів. Дитячий письменник, автор проекту двомовних дитячих книжок, що розвивають, маючи досвід користування різними брендами інтерактивного обладнання створив цікаве відео. Він виділив 10 факторів, на які варто звернути увагу при виборі інтерактивного обладнання для школи. Акцент ставиться на інтерактивні панелі для молодшої школи, дошкільних навчальних закладів та НУШ. Обладнання для шкільних кабінетів та лабораторій ви можете замовити тут elizlabs.com.ua.

Конструкція інтерактивної панелі та безпека дітей у школі

Конструкція мультимедійної панелі повинна бути продумана, надійно тримати захисне загартоване скло антивідблиску. Зручно, коли кути на рівні взаємодії з дітьми зрізані, а аксесуари знаходяться на міцній полиці, яка є частиною корпусу. Це може підвищити безпеку дітей у школі. Виступ сенсорної рамки, що оточує екран, може впливати як на безпеку, так і на зручність взаємодії з обладнанням — в інтерактивних панелях виступ не перевищує 7 мм і це запобігає чіплянню руки під час роботи.

Органи керування інтерактивною панеллю — функціональні жорсткі клавіші

Жорсткі клавіші на передній стороні панелі існують для моментального доступу до основного меню, базових функцій, а також заморожування контенту і блокування сенсорної взаємодії. Також дублюються входи для так званого гарячого підключення пристрою. Комплектація інтерактивної панелі передбачає наявність зручного пульта дистанційного керування, який повторює функції жорстких кнопок на передній панелі.

Стійка для мультимедійної панелі

Для зручності, інтерактивна панель у класі може бути розміщена на мобільній стійці. У цьому випадку можна використовувати один мультиборд для кількох класів, наприклад, молодшої школи. Спеціалізовану мобільну стійку для панелей можна рухати одним пальцем, легко перемішувати з класу в клас, блокувати її катання завдяки стопорам на коліщатках. Вона легко витримує десятки кілограмів ваги — це дозволяє не турбуватися про безпеку в класі і не відмовлятися від зручностей.