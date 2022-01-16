Оборудование, дидактика, готовые наборы — товары НУШ для кабинетов начальной школы

Материалы и инструменты

Для изготовления школьной доски своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:

Для основания ДСП толщиной 16 мм

Для лицевой поверхности матовое стекло толщиной не менее 3 мм.

Алюминиевый П-образный профиль шириной 25 мм и внутренним расстоянием 20 мм

Эмаль черного или темно-зеленого цвета. Можно поискать и краски с мелким фарфоровым абразивом (например, такие встречаются в станкостроении). Такая эмаль отличается повышенной прочностью, поэтому прослужит долгие годы.

Навесы для крепления на стену

Саморезы

Силиконовый герметик (можно взять клей для стекла)

Изолента для уплотнителя

Если есть желание сделать школьную доску с открывающимся боковинами, то понадобятся петли бабочки или рояльные петли. Но обычно предпочтения отдают обычным прямоугольным доскам без боковин и с размерами 200х135х2,5 см.

Как сделать школьную доску

Начинают работу со склеивания деталей основания. Эти работы проводят на столе чуть меньших размеров, чем будущая доска.

На стол укладывают ДСП и очищают поверхность от крошек, пыли и других загрязнений. Далее наносят клей в виде полосок, параллельных длинной стороне доски с расстоянием примерно 50 мм. Поверх проклеенной основы аккуратно накладывают стекло. Причем эту работу лучше выполнять с кем-то еще, поскольку самому положить его ровно вряд ли удастся. Стекло немного перемещают из стороны в сторону, чтобы оно притерлось к клею и прижимают к основе. Поскольку стекло меньше основания, припуски по всем краям должны быть одинаковыми. После этого по периметру его надо прикрепить изолентой, причем она должна быть шире захватов алюминиевых профилей.

После этого доску оставляют на сутки для высыхания, а затем приступают к окраске стекла. Поскольку стекло матовое, краска должна лечь ровно, но для большей гладкости поверхности использовать следует не кисть, а пульверизатор. Для лучшего распыления краску разводят с растворителем в пропорции 5 к 1. Наносить краску лучше в 2 слоя, причем первый слой должен сохнуть не менее суток.

После высыхания клея и краски закрепляют алюминиевый профиль, который в торцах ДСП прикрепляют саморезами размером 4х16 мм по всему периметру доски. Такого крепежа будет достаточно, поскольку профиль не несет никакой нагрузки и используется больше в декоративных целях.