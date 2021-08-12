Твердотопливное отопление. Угольные брикеты для гриля

Споры о том, на чем лучше готовить мясо на угле или на гриле не прекращаются. Напряжение таких споров можно сравнить со спором сторонников персональных компьютеров и мак буков.

Попробуем разобраться, почему множество людей, несмотря на все достоинства газового приготовления предпочитают купить барбекю, которое работает на угле. Рекомендуем вам оборудование для изготовления древесного угля купить по выгодной стоимости.

Плюсы и минусы угольного гриля

Множество людей любит мясо с аппетитной корочкой или с кровью внутри, что можно обеспечить только при высокой температуре жарки. Древесный уголь сгорает только при довольно высокой температуре, которая может достигать 260-370 градусов. Если вы хотите приготовить вкусный стейк, то профессионалы советуют вам расположить решетку гриль на расстоянии не более 3 см. Кирпичи, помещенные на дно гриля помогут создать необходимо расстояние, а наверху вы можете положить уголь. Только не используйте для этой цели кирпичи, которые могут сгореть. Многие любят аромат приготовленного на угле мяса. Уголь при сгорании выделяет приятный аромат и пропитывает им мясо. И хотя бывает довольно трудно добиться горения угля, а затем поддерживать нужную температуру, это все равно не пугает многих ценителей шашлыка. Аксессуары помогают регулировать температуру, если огонь горит слишком интенсивно. Достаточно просто регулировать это с помощью рукавиц, щипцов, лопаток. Чтобы быстро разжечь огонь, можно использовать социальную трубу-стартер, слишком сильный огонь можно подавить брызгалкой, который легко соорудить самостоятельно.

Но не используйте для розжига специальную жидкость, так как ища может иметь осле этого химический вкус. И даже мыть угольный гриль это уже не такая проблема, так как появились съемные чашки для пепла. Температура горения также поддерживается легко, достаточно для этого иметь термометр. Сейчас в продаже можно встретить угольные грили, которые оборудованы термометром, но лучше все же приобрести свой собственный. Дело в том, что термометры располагаются в верхней части гриля, где температура совсем другая, чем на решетке. А если вы научитесь менять температурные режимы во время приготовления пищи, то вы сможете готовить разнообразные блюда, которые будут иметь великолепный вкус. Вы можете готовить не только блюда из мяса. Стейки средней прожарки получаются на угольном гриле лучше всего, но выбор зависит от Вас.

Источник: https://greenpower.equipment/ru/.