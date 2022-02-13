Оборудование для производства бетона

Как выглядит производство бетона?

Производство бетона — это соответствующая бизнес-идея

Уровень автоматизации очень высок, что позволяет достичь максимальных показателей качества продукции. На таких заводах можно производить до 60 кубометров бетона в час (можно покупать бетон в больших количествах). Стоимость зависит от типа трубопровода (оборудования), установленного на конкретной установке.

Их стартовая цена довольно высока, но такая инвестиция: быстро окупится; сократится количество необходимой рабочей силы. Для транспортировки и доставки подготовленной смеси вам понадобятся транспортные средства (бетоносмесители). С ним также можно транспортировать оборудование-есть мобильные линии, которые можно проложить на стройплощадку.

Преимущества стационарных бетоносмесительных установок: экономичность в потреблении энергии; возможность комбинировать поставку инертных материалов; выбор варианта: зима или лето; длительный срок службы и низкий износ оборудования. Преимущества мобильных мини-бетоносмесительных установок: доступная цена всего комплекса; высокое качество выпускаемой продукции; простота обслуживания и ремонта; выбор варианта: круглый год, лето или зима.

Транспортный бетон-технология производства сырья для производства бетона

Каждый сорт бетона имеет свои особенности и классифицируется в зависимости от марки и класса. Сырьем для производства транспортного бетона являются:

Основой бетонной смеси является цемент (серый порошок), содержащий известняк. При контакте с водой она кристаллизуется и затвердевает.

Строительный песок (размер зерна не более 0,5 мм).

Щебень (фракция размером более 5 мм).

Щебень-гравий плюс песок (оптимальное соотношение 1: 3). чистая вода.

Конкретные этапы производства

Подготовка компонентов (сырья) включает в себя: приготовление химических добавок, а также измельчение цемента и нагревание наполнителей. Дозировка смеси производится с помощью взвешивающих зарядов в полевых условиях-объемных. Смешайте все компоненты перемешайте до образования однородной массы.

Для крупнозернистых смесей используются гравитационные бетонные смесительные установки; для легких бетонных и мелкозернистых — принудительные бетонные смесительные установки. Процесс смешивания должен длиться достаточно долго, от этого зависят показатели качества готовой бетонной смеси.